Как понять, что в ваших отношениях настоящая любовь

Отношения и любовь не всегда тождественные понятия. Иногда кажется, что между партнерами все спокойно и стабильно, но чувства уже угасли. На самом же деле отношения проходят несколько этапов, в которых вы переживаете трансформацию от влюбленности в любовь.

Как понять, на каком этапе сейчас ваши отношения, и правильно ли вы двигаетесь в направлении любви, пишет Telegram -канал Сексологія по-українськи.

Первый этап отношений - влюбленность

На вас словно надеты розовые очки, ощущение бабочек в животе, вы показываете друг другу лучшие качества.

Это период, когда люди сталкиваются с идеальной проекцией друг друга.

Второй этап - насыщение

У вас уже пропадает идеализация партнера, так же и он перестает видеть в вас идеальную картинку.

На этом этапе человек начинает видеть реального партнера, может возникнуть кризис.

Третий этап - отторжение

На этом этапе может возникнуть такое, что партнеры требуют признания и начинают с помощью агрессии и манипуляций заставлять человека стать таким, как нужно партнеру.

Это сложный этап, на котором отношения могут разрушиться.

Четвертый этап - служение

Переломный этап, когда партнерам приходит осознание того, что нужно ценить то, что есть.

Пятый этап - взаимоуважение

Начинает таять лед, партнеры смотрят друг на друга и понимают, какую роль играют друг друга в жизни.

Шестой этап - любовь

Партнеры видят друг друга такими, какие они есть, понимают и принимают недостатки, осознают, насколько человек дорог и важен.