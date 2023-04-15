Как понять, что в ваших отношениях настоящая любовь
Отношения и любовь не всегда тождественные понятия. Иногда кажется, что между партнерами все спокойно и стабильно, но чувства уже угасли. На самом же деле отношения проходят несколько этапов, в которых вы переживаете трансформацию от влюбленности в любовь.
Как понять, на каком этапе сейчас ваши отношения, и правильно ли вы двигаетесь в направлении любви, пишет Telegram-канал Сексологія по-українськи.
Первый этап отношений - влюбленность
На вас словно надеты розовые очки, ощущение бабочек в животе, вы показываете друг другу лучшие качества.
Это период, когда люди сталкиваются с идеальной проекцией друг друга.
Второй этап - насыщение
У вас уже пропадает идеализация партнера, так же и он перестает видеть в вас идеальную картинку.
На этом этапе человек начинает видеть реального партнера, может возникнуть кризис.
Третий этап - отторжение
На этом этапе может возникнуть такое, что партнеры требуют признания и начинают с помощью агрессии и манипуляций заставлять человека стать таким, как нужно партнеру.
Это сложный этап, на котором отношения могут разрушиться.
Четвертый этап - служение
Переломный этап, когда партнерам приходит осознание того, что нужно ценить то, что есть.
Пятый этап - взаимоуважение
Начинает таять лед, партнеры смотрят друг на друга и понимают, какую роль играют друг друга в жизни.
Шестой этап - любовь
Партнеры видят друг друга такими, какие они есть, понимают и принимают недостатки, осознают, насколько человек дорог и важен.
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