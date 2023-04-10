6 нетипичных причин, которые ежедневно разрушают ваши отношения

Иногда отношения между партнерами могут ежедневно разрушаться по неочевидным и нетипичным причинам. Вы не ссоритесь, не изменяете друг другу, но со временем становитесь чужими людьми. Но почему так происходит?

Нехватка времени

Все мы хотим чувствовать себя нужными. Но что делать, если у партнера не хватает времени на вас? Или он просто не хочет его уделять, придумывая себе другие занятия. Будет ли здесь удовлетворение от отношений?

Нежелание прилагать усилия

Не стоит воспринимать отношения как должное. Ведь это - работа двух партнеров. И она должна быть постоянной. Если же один из них не хочет даже слушать другого, и продолжает жить, будто он одиночка - ничего хорошего из этого не выйдет.

Отсутствие поддержки

Критиковать, наставлять и ругать, в этом огромном мире, найдется кому. Мы вступаем в отношения не для этого. Каждому из вас важна поддержка другого, чтобы быть удовлетворенными этими взаимоотношениями.

Чрезмерная ревность

Если маленькая доза ревности время от времени может придать пикантности отношениям, то параноидальное состояние только отталкивает, истощает и надоедает. Если это происходит часто, отношения будут так или иначе разрушаться.

Отодвигать себя на второй план

Если отказываться от личных желаний ради желаний партнера, то он начнет воспринимать это как должное со временем. А тот, кто отказывается, будет чувствовать себя обделенным вниманием и только будет накапливать раздражение.

Чрезмерное доминирование

Не стоит слишком заботиться о партнере и контролировать его действия и решения. Также ни в коем случае не стоит ругать его и унижать достоинство. Такие действия будут только разрушать ваши отношения.