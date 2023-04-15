Як зрозуміти, що у ваших стосунках справжнє кохання
Стосунки і кохання не завжди тотожні поняття. Іноді здається, що між партнерами все спокійно і стабільно, але почуття вже згасли. Насправді ж стосунки проходять кілька етапів, в яких ви переживаєте трансформацію від закоханості до кохання.
Як зрозуміти, на якому етапі наразі ваші взаємини, і чи правильно ви рухаєтеся в напрямку кохання, пише Telegram-канал Сексологія по-українськи.
Перший етап стосунків - закоханість
На вас ніби вдягнені рожеві окуляри, відчуття метеликів у животі, ви показуєте один одному найкращі якості.
Це період, коли люди стикаються з ідеальною проєкцією одне одного.
Другий етап - насичення
У вас вже зникає ідеалізація партнера, так само і він перестає бачити у вас ідеальну картинку.
На цьому етапі людина починає бачити реального партнера, може виникнути криза.
Третій етап - відторгнення
На цьому етапі може виникнути таке, що партнери вимагають визнання і починають за допомогою агресії та маніпуляцій змушувати людину стати такою, як потрібно партнеру.
Це найскладніший етап, на якому стосунки можуть зруйнуватися.
Четвертий етап - служіння
Переломний етап, коли до партнерів приходить усвідомлення того, що потрібно цінувати те, що є.
П'ятий етап - взаємоповага
Починає танути лід, партнери дивляться один на одного і розуміють, яку роль відіграють у житті один одного.
Шостий етап - кохання
Партнери бачать одне одного такими, якими вони є, розуміють і приймають недоліки, усвідомлюють, яка людина дорога і важлива.
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