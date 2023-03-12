Почему нельзя рассказывать партнеру о прежних отношениях: объяснение психолога

Люди в новых отношениях часто стремятся рассказать партнеру о своем предыдущем опыте. Многие руководствуются желанием раскрыться перед любимым человеком, чтобы ничего не скрывать. Однако психологи не советуют этого делать.

Когда возникает желание рассказать о бывших

"При каждой потребности рассказать о прежних, стоит какая-то претензия. Когда появляются претензии? Претензии возникают тогда, когда наш партнер не закрывает какую-либо из наших основных потребностей", - говорит эксперт.

Желание вспомнить своих бывших партнеров и рассказать об этих отношениях возникает по следующим причинам:

Вызвать чувство ревности, чтобы почувствовать себя нужным и любимым.

Указать какие-то недостатки нынешнего партнера, ставя в пример бывшего/бывшую.

Подчеркнуть свою значимость тем, что, мол, "я тоже знаю, как это все происходит, потому что у меня были такие-то отношения..."

Нанести боль партнеру, если перед этим была какая-то ситуация, где вам было больно (отомстить).

На что рассчитывает человек, рассказывая о бывших

"Есть несколько причин этого желания и у каждого они могут быть разные. За каждой из таких причин стоит какая-нибудь потребность. И чаще всего это все же базовая потребность в самой любви. Но также могут быть потребности в признании или потребность в безопасности", - объясняет Одинская.

Подчеркивает, что желание рассказать о бывших возникает, когда партнер действительно не удовлетворяет какие-либо из этих основных базовых потребностей.

"Поскольку мы в основном вступаем в отношения, в которых нам хочется добрать то, что нам не прибавили в детстве, то отсюда и следует, что мы хотим, чтобы наш партнер добавил нам то, что нам не хватает. А следовательно, тем самым и закрыл какую-то из наших базовых потребностей, а возможно, даже все", - говорит психолог.

При этом психолог отмечает, что те вакуумные дыры, которые есть в нашей психике еще с детства, нашим партнерам не под силу залечить, потому что у них есть такие же дыры.

"Эти наши незакрытые с детства потребности - это наша ответственность. Поэтому, чтобы вам не хотелось рассказывать о вашем прежнем опыте и не приносить дискомфорт партнеру, разберитесь сначала в том, чего вам не хватает, какую базовую потребность вы хотите этим закрыть. Помните, каждый раз, когда вам хочется это сделать, что вы причините дискомфорт своему партнеру", - отмечает Одинская.