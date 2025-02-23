Как понять, что уровень кальция не в норме? Эндокринолог назвала ключевые "сигналы"

Кальций является одним из важнейших минералов в организме, который участвует во многих жизненно важных процессах. Стоит вовремя обнаружить дефицит, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
По словам медика, кальций отвечает за здоровье костей и зубов, сокращение мышц, передачу нервных импульсов, гормональный баланс и кроветворение.
Состояние, которое свидетельствует о сбоях баланса кальция в организме, называется гипокальциемия. Могут возникнуть следующие симптомы:
При таком состоянии следует обратиться к врачу, сдать необходимые анализы и при необходимости сделать коррекцию в питании.
За сутки взрослому человеку необходимо потреблять с пищей около 1000 мг кальция. Молоко не является единственным источником кальция. Есть и другие популярные продукты, которые содержат важный микроэлемент:
Ранее мы сообщали о 7 продуктах, которые содержат витамин К и обеспечивают нормальную свертываемость крови.
Читайте также, какие добавки магния самые безопасные для здоровья.