RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Как понять, что уровень кальция не в норме? Эндокринолог назвала ключевые "сигналы"

Названы признаки, свидетельствующие о дефиците кальция в организме (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кальций является одним из важнейших минералов в организме, который участвует во многих жизненно важных процессах. Стоит вовремя обнаружить дефицит, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.

Как понять, что уровень кальция не в норме

По словам медика, кальций отвечает за здоровье костей и зубов, сокращение мышц, передачу нервных импульсов, гормональный баланс и кроветворение.

Состояние, которое свидетельствует о сбоях баланса кальция в организме, называется гипокальциемия. Могут возникнуть следующие симптомы:

  • частые судороги или мышечные спазмы с онемением пальцев
  • покалывание в конечностях
  • ломкость ногтей и выпадение волос
  • сухость кожи
  • повышенная тревожность или депрессия
  • проблемами с зубами

При таком состоянии следует обратиться к врачу, сдать необходимые анализы и при необходимости сделать коррекцию в питании.

В каких продуктах содержится кальций

За сутки взрослому человеку необходимо потреблять с пищей около 1000 мг кальция. Молоко не является единственным источником кальция. Есть и другие популярные продукты, которые содержат важный микроэлемент:

  • семена - мак и кунжут содержат большое количество кальция. В 100 г семян содержится суточная норма
  • бобовые - в стакане нута - 300 мг кальция, фасоли - 200 мг
  • орехи - больше всего кальция в миндале - около 260 мг в 100 г
  • зелень - кальций содержится в шпинате, рукколе и листьях салата
  • капуста - в зависимости от сорта может содержать от 75 до 200 мг кальция
  • морепродукты - одна порция сардины обеспечит около 400 мг кальция и лосось, 100 г которого содержат около 200 мг микроэлемента
  • тофу - 150 г соевого сыра обеспечат организм суточной нормой кальция

 

Читайте РБК-Украина в Google News
КальцийОрганизмВитаминыЗдоровье