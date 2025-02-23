Как понять, что уровень кальция не в норме? Эндокринолог назвала ключевые "сигналы"

Как понять, что уровень кальция не в норме

По словам медика, кальций отвечает за здоровье костей и зубов, сокращение мышц, передачу нервных импульсов, гормональный баланс и кроветворение.

Состояние, которое свидетельствует о сбоях баланса кальция в организме, называется гипокальциемия. Могут возникнуть следующие симптомы:

частые судороги или мышечные спазмы с онемением пальцев

покалывание в конечностях

ломкость ногтей и выпадение волос

сухость кожи

повышенная тревожность или депрессия

проблемами с зубами

При таком состоянии следует обратиться к врачу, сдать необходимые анализы и при необходимости сделать коррекцию в питании.

В каких продуктах содержится кальций

За сутки взрослому человеку необходимо потреблять с пищей около 1000 мг кальция. Молоко не является единственным источником кальция. Есть и другие популярные продукты, которые содержат важный микроэлемент: