7 продуктов, которые содержат витамин К и обеспечивают нормальное свертывание крови
Витамин K важен для общего состояния здоровья, поэтому важно избегать дефицитов. Есть определенные продукты, которые быстро насытят организм таким микроэлементом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.
Чем полезен витамин К
Витамин K - это незаменимый жирорастворимый элемент, который:
- обеспечивает нормальную свертываемость крови
- способствует формированию крепких костей
- поддерживает здоровье сердца
Он существует в двух основных формах - K1 (филлохинон), который преимущественно содержится в зеленых листовых овощах, и K2 (менахинон), который синтезируется бактериями и содержится в ферментированных продуктах, яйцах и мясе.
Витамин K2 оказывает дополнительное влияние на здоровье костей и сердечно-сосудистой системы.
Признаки дефицита
К признакам дефицита витамина К относят:
- кровь долго свертывается
- частые носовые кровотечения или синяки без явных причин
- раны и царапины долго не заживают
- остеопения и остеопороз (хрупкость костей)
Дефицит витамина K случается редко у здоровых взрослых, поскольку он поступает с пищей и частично синтезируется бактериями кишечника.
Однако группы риска - новорожденные, люди с нарушением всасывания жиров.
К причинам дефицита относят:
- заболевания желудочно-кишечного тракта (целиакия, муковисцидоз, заболевания тонкого кишечника
- нарушение оттока желчи (холестаз)
- длительное применение антибиотиков
- недостаточное потребление жиров в рационе
Какие продукты содержат витамин К
Продукты, богатые витамином К:
- зеленые листовые овощи: шпинат, капуста, брокколи, кале
- брюссельская капуста
- ферментированные продукты и напитки
- творог, яйца, йогурт
- соевые бобы
- растительные масла (особенно соевое и рапсовое)
- орехи
Витамин К1 содержится преимущественно в зеленых овощах, тогда как витамин К2 присутствует в ферментированных продуктах (квашеная капуста), сыре, мясе и яйцах.
По словам эксперта, витамин будет лучше усваиваться вместе с жирами, поэтому добавляйте в блюда авокадо, орехи или авокадо.
А также учитывайте, что термическая обработка овощей может снизить содержание витамина К, поэтому лучше потреблять их в сыром или минимально обработанном виде.
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