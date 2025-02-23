Як зрозуміти, що рівень кальцію не в нормі? Ендокринолог назвала ключові "сигнали"

Як зрозуміти, що рівень кальцію не в нормі

За словами медика, кальцій відповідає за здоров’я кісток і зубів, скорочення м’язів, передачу нервових імпульсів, гормональний баланс та кровотворення.

Стан, який свідчить про збої балансу кальцію в організмі, називається гіпокальціємія. Можуть виникнути такі симптоми:

﻿﻿часті судоми або мʼязові спазми онімінням пальців

﻿﻿поколювання у кінцівках

﻿﻿ламкість нігтів і випадіння волосся

﻿﻿сухість шкіри

﻿﻿підвищена тривожність або депресія

﻿﻿проблемами із зубами

При такому стані варто звернутися до лікаря, здати необхідні аналізи та за необхідності зробити корекцію у харчуванні.

В яких продуктах міститься кальцій

За добу дорослій людині необхідно споживати з їжею близько 1000 мг кальцію. Молоко не є єдиним джерелом кальцію. Є й інші популярні продукти, які містять важливий мікроелемент: