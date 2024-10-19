Как сделать трендовый макияж в стиле Old money: блогерша подилась лайфхаками

Что такое стиль Old money

Old money - стиль одежды, который сформировался в XX веке среди династий богатых людей. Это были представители известных фамилий, которые имели титулы и власть.

Основные характеристики стиля:

1. Комфорт, сдержанность и элегантность при выборе одежды и аксессуаров.

2. Нейтральная цветовая палитра - в старых стилях одежды нет места ярким или кислотным оттенкам.

3. Натуральные ткани: хлопок, шерсть, шелк, кашемир, лен и кожа.

4. Акцентные аксессуары: это может быть красивый ремень или пояс, лаконичная брендовая сумка, наручные часы, классические солнцезащитные очки, шелковый платок.

Макияж в стиле Old money

Этот макияж предполагает нейтральные оттенки с легким акцентом на глаза или губы.

Сначала наносим тональный крем с эффектом сияющей кожи, затем добавляем под глаза консилер - чтобы скрыть синяки под ними. Растушевываем кисточкой.

Затем, как отметила блогерша, наносим пудру - тут все стандартно.

Далее приступаем к контурингу. Так как в макияже Old money много коричневых оттенков, смешиваем бронзер и скульптор. Наносим на скулы плотным слоем.

Не забываем о румянах и хайлайтере.

Затем приступаем к макияжу бровей - они должны быть максимально натуральными. Сначала прорисовываем их карандашом, а потом проводим сверху воском и специальнйо щеточкой.

Для глаз используем все ту же палетку для контуринга, смешиваем бронзер и скульптор, наносим на подвижное веко.

С помощью коричневого карандаша прорисовываем межресничку и рисуем стрелку, которую "вытягиваем" с помощью кисти. Затем наносим тушь.

Макияж губ тоже делаем в коричневых оттенках - выделяем губы карандашом, а затем небрежно растушевываем пальцем. На центр губ наносим помаду.