10 роковых ошибок мужчин на первом свидании: как не спугнуть женщину

Первое свидание - это шанс произвести хорошее впечатление, но также и момент, когда можно все испортить. Иногда мужчины делают это непреднамеренно: из-за волнения, желания понравиться или просто неумения читать атмосферу.

Как мужчине не стать пунктом в списке "самые ужасные свидания", рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Опаздывать без предупреждения

Можно попасть в пробку, забыть ключи или не успеть на транспорт - всякое бывает. Но если знаешь, что опоздаешь - напиши. Ожидание в неизвестности убивает романтическое настроение.

Говорить только о себе

Коуч напоминает, что женщине важно почувствовать, что ее тоже слышат. Если мужчина часами рассказывает о своих достижениях, хобби, работе, а потом не может вспомнить, как зовут ее кота - это провал.

Пытаться удивить дорогими жестами

"Заказать самое дорогое шампанское, сделать неожиданный подарок или предложить отвезти ее на уик-энд в Париж - все это может выглядеть не как щедрость, а как попытка "купить" благосклонность", - объясняет эксперт. Не стоит первое свидание превращать в допрос и рассказывать о своих бывших (фото: freepik.com)

Жаловаться на бывших

"Все женщины одинаковые", "Моя бывшая не ценила меня", "Я еще не отошел от прошлых отношений" - эти фразы говорят о том, что мужчина еще не закрыл прошлое. И вряд ли кто-то захочет быть его "эмоциональной реабилитацией".

Превращать свидание в допрос

"А ты планируешь детей?", "Какая у тебя зарплата?", "Ты умеешь готовить?" - слишком серьезные вопросы на первой встрече могут напугать. Свидание - это не собеседование.

Перебивать или навязывать свое мнение

Если мужчина постоянно поправляет женщину, спорит по пустякам или пытается доказать, что знает все лучше - это быстрый способ оттолкнуть ее.

Слишком активно хвастаться деньгами

Рассказы о дорогих часах, авто или бизнесе могут создать впечатление, что мужчина компенсирует неуверенность статусом.

"А еще это может дать ощущение, что его интересуют только те, кто восхищается его кошельком", - добавляет коуч.

Игнорировать невербальные сигналы

Если женщина отклоняется, избегает прикосновений, выглядит напряженной - значит, ей некомфортно.

"А некоторые мужчины почему-то продолжают наклоняться ближе, прикасаться или даже настаивать на продолжении вечера. Это точно не добавляет баллов", - предупреждает эксперт.

Забывать об элементарной вежливости

Взгляд в телефон вместо разговора, грубость к официантам, неумение слушать - все это сигнализирует об отсутствии воспитания. И любая женщина это заметит.

Форсировать развитие событий

Пытаться сразу взять за руку, прижать ближе или намекать на продолжение вечера - очень рискованная стратегия. Если есть взаимный интерес, все произойдет естественно. А если нет - форсирование только оттолкнет.

"Первое свидание - это не шоу "понравится любой ценой". Главное - быть искренним, открытым и уважать границы другого человека. Если есть взаимная заинтересованность, все пройдет легко и естественно", - резюмирует Виталий Курсик.

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