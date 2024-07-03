10 лучших видеокарт для геймеров в 2024 году: какую выбрать, чтобы играть без проблем

Выбор видеокарты - ключевой шаг для каждого геймера, стремящегося к максимальной производительности и качеству графики. В 2024 году рынок предлагает множество мощных и инновационных решений, способных удовлетворить самые высокие требования.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Tom's Hardware , специализирующийся на обзорах и новостях о компьютерном оборудовании и технологиях.

Nvidia GeForce RTX 4070 Super

В начале 2024 года компания Nvidia обновила линейку видеокарт 40-й серии новыми моделями Super. Из трех новинок, RTX 4070 Super, скорее всего, будет наиболее интересна большинству пользователей. Она сохраняет рекомендованную цену в 599 долларов и обладает всеми новейшими функциями архитектуры Nvidia Ada Lovelace.

По сравнению с обычной 4070, 4070 Super имеет на 20 процентов больше ядер. Отсутствие изменений в подсистеме памяти не так сильно влияет на производительность, как можно было бы ожидать.

Видеокарта все равно демонстрирует на 16 процентов более высокую производительность в целом (при разрешении 1440p), несмотря на такой же объем и пропускную способность видеопамяти, чему способствует увеличение размера кэша L2 на 33 процента.

По сравнению с предыдущим поколением GPU Ampere, даже при меньшей пропускной способности памяти, 4070 Super, как правило, соответствует или превосходит RTX 3080 Ti и обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с RTX 3080. По-настоящему впечатляет то, что она достигает всего этого при снижении энергопотребления более чем на 100 Вт.

Nvidia GeForce RTX 4070 Super (фото: Tom's Hardware)

AMD Radeon RX 7900 GRE

RX 7900 GRE оснащена мощным графическим процессором Navi 31 GCD и предлагает на 33 процента больше вычислительных блоков. Она также быстрее, чем предыдущее поколение 6950 XT, при этом потребляет на 60 Вт меньше энергии.

Кроме того, вы получаете поддержку кодирования AV1 и видеовыход DP2.1, а также улучшенные возможности обработки данных и искусственного интеллекта - например, ее пропускная способность обработки изображений в Stable Diffusion в три раза выше, чем у 6950 XT.

Видеокарты AMD по-прежнему предлагают больше мощности за меньшие деньги в растровых играх, чем Nvidia, однако они также отстают в трассировке лучей.

AMD Radeon RX 7900 GRE (фото: Tom's Hardware)

Nvidia GeForce RTX 4070

Видеокарта RTX 4070 от Nvidia предлагает новейшие функции и производительность, сравнимую с RTX 3080, но по более привлекательной цене (около 530 долларов).

Хотя видеокарта AMD RX 7900 GRE может быть немного быстрее с точки зрения чистой производительности, RTX 4070 обладает такими преимуществами экосистемы Nvidia, как технология DLSS и энергоэффективная архитектура.

Выбор между RTX 4070 и 4070 Super зависит от вашего бюджета: версия Super предлагает на 16 процентов более высокую производительность при увеличении цены на 13 процентов.

Nvidia GeForce RTX 4070 (фото: Tom's Hardware)

Nvidia GeForce RTX 4090

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 - самая мощная на рынке на данный момент. Она оснащена новейшей архитектурой Ada Lovelace. Однако, ее цена стала крайне высокой из-за различных факторов и может превышать 2 000 долларов.

Этот монстр отлично подходит для игр с высоким разрешением (особенно 4K) и профессиональной работы с контентом, такой как видеомонтаж и 3D-рендеринг. Она значительно превосходит AMD RX 7900 XTX, но для раскрытия полного потенциала потребуется монитор с высокой частотой обновления и мощный центральный процессор.

Для игр с чуть меньшими требованиями AMD может предложить более выгодные варианты. Тем не менее, RTX 4090 остается королем по части чистой производительности. Прежде чем покупать ее, стоит учитывать высокую цену и возможную необходимость обновления других компонентов компьютера.

Nvidia GeForce RTX 4090 (фото: Tom's Hardware)

5AMD Radeon RX 7900 XTX

Видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX - на данный момент самая мощная в их линейке. Она демонстрирует существенный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением (RX 6950 XT), особенно в разрешении 4K. Однако, цена также значительно выросла, и самые дешевые модели стоят около 900 долларов.

Эта видеокарта - хороший выбор для геймеров, которые ставят во главе чистую производительность, а не трассировку лучей, поскольку технология AMD FSR частично конкурирует с превосходной технологией Nvidia DLSS по улучшению качества изображения. Тем не менее, Nvidia на данный момент остается лидером в области трассировки лучей.

RX 7900 XTX также подходит для некоторых профессиональных задач, но в других показывает более скромные результаты. Видеокарты Nvidia по-прежнему остаются предпочтительным вариантом.

5AMD Radeon RX 7900 XTX (фото: Tom's Hardware)

Nvidia GeForce RTX 4060

Видеокарта Nvidia RTX 4060, вероятно, является самой доступной в новой линейке RTX 40 с новейшей архитектурой Ada Lovelace. Однако у нее есть некоторые недостатки:

Ограниченный объем памяти (8 ГБ) и 128-битная шина памяти (может стать узким местом при высоких разрешениях)

Меньше ядер по сравнению с предшественницей (RTX 3060)

Совместимость только с PCIe 3.0, что ограничивает ее использование на устаревших компьютерах

Несмотря на эти минусы, RTX 4060 предлагает:

На 20 процентов более высокую производительность, чем RTX 3060, в разрешениях 1080p и 1440p

Низкое энергопотребление (115 Вт)

Поддержку технологии DLSS 3 frame generation для повышения частоты кадров

Для геймеров, которые ставят на первое место высокую производительность в играх без трассировки лучей и ограничены бюджетом, RTX 4060 является неплохим выбором, особенно учитывая, что альтернативы от AMD (RX 6700 XT или RX 7600 XT) также имеют свои недостатки.

С другой стороны, RTX 4060 можно рассматривать как улучшенную версию RTX 3050 с более высокой производительностью, но и немного большей ценой.

Nvidia GeForce RTX 4060 (фото: Tom's Hardware)

AMD Radeon RX 7900 XT

Видеокарта AMD RX 7900 XT является достойным конкурентом Nvidia RTX 4070 Ti. Она превосходит ее в обычной отрисовке (растеризации), но уступает в трассировке лучей (обе стоят около 699 долларов).

У RX 7900 XT больше видеопамяти (20 ГБ против 12 ГБ), однако отсутствует технология DLSS (FSR 2.0 работает как на AMD, так и на Nvidia). RX 7900 XT из-за своей архитектуры также не подходит для задач, связанных с искусственным интеллектом.

Хотя дизайн AMD с использованием чиплетов может быть инновационным для будущих поколений, сейчас он скорее направлен на снижение стоимости, а не на повышение производительности. В целом, Nvidia RTX 4070 Ti может быть лучшим выбором из-за немного большей производительности и наличия DLSS.

AMD Radeon RX 7900 XT (фото: Tom's Hardware)

Intel Arc A750

Видеокарта Intel Arc A750 демонстрирует нестабильную производительность, иногда превосходя ожидания, а иногда отставая от конкурентов вроде RTX 3050. Однако, благодаря недавним улучшениям драйверов и стартовой цене в 200 долларов, она становится хорошим бюджетным вариантом.

A750 оснащена 8 ГБ видеопамяти и конкурирует с AMD RX 7600 (при схожей цене). Производительность варьируется в зависимости от игры, но в целом, по результатам тестов в разрешении 1080p, Intel имеет небольшое преимущество. Трассировка лучей лучше реализована у Intel, а вот в растеризации лидирует AMD.

В целом, Arc A750 - достойный дебют Intel на рынке видеокарт, предлагающий бюджетный вариант для игр в разрешении 1080p.

Intel Arc A750 (фото: Tom's Hardware)

Nvidia GeForce RTX 4080 Super

Видеокарта RTX 4080 Super является слегка улучшенной версией RTX 4080, при этом имея более привлекательную цену (999 долларов). Она исправляет главный недостаток предыдущей модели - высокую стоимость. Видеокарта предлагает на 3 процента выше производительность и успешно конкурирует с AMD RX 7900 XTX, иногда даже опережая ее.

Nvidia GeForce RTX 4080 Super (фото: Tom's Hardware)

AMD Radeon RX 7600

Видеокарта Radeon RX 7600 является незначительным улучшением RX 6650 XT, предлагая несколько преимуществ:

На 6 процентов выше производительность в разрешении 1080p

На 20 Вт ниже энергопотребление

Поддержка кодирования/декодирования AV1 и DisplayPort 2.1

Лучшая производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом (если это для вас важно)

Однако разница в цене минимальна (всего на 20 долларов дороже RX 6650 XT). Существует также версия RX 7600 XT с удвоенным объемом видеопамяти (16 ГБ) и небольшим приростом производительности, но она стоит на 27 процентов больше.

Как RX 7600 выглядит на фоне конкурентов

Более доступная, чем RTX 4060 (на 30-50 долларов дешевле)

Значительно превосходит RTX 3050 8GB (на 40 процентов быстрее)

Менее мощная, чем RTX 4060 (на 25 процентов медленнее), но и немного дешевле

В целом, RX 7600 - хороший бюджетный вариант для игр в разрешении 1080p, если вы ставите во главу угла цену и эффективность, а не передовые функции, такие как трассировка лучей.

AMD Radeon RX 7600 (фото: Tom's Hardware)