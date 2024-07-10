Точность и скорость в ваших руках. 10 лучших игровых мышек 2024 года

В мире гейминга каждое движение и каждое нажатие имеют значение. Идеальная игровая мышь способна повысить вашу производительность и погрузить вас в игру с головой. В 2024 году технологии достигли новых высот, предлагая невероятную точность и молниеносную скорость.

Про 10 лучших игровых мышей, которые помогут вам добиться максимальных результатов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт TechRadar , специализирующийся на новостях, обзорах и рекомендациях по технологиям.

Razer Basilisk V3 Pro

Цена: 7 999 гривен

Благодаря Razer Basilisk V3 Pro поиск игровой мыши, которая отвечает всем вашим требованиям (или, по крайней мере, большинству из них), больше не является сложной задачей. Эта беспроводная игровая мышь не скупится на функции, вмещая в себя все жизненно важные характеристики, о которых только могут мечтать геймеры, в удобном и надежном форм-факторе.

Basilisk V3 Pro не только переполнена функциями, начиная от RGB-подсветки, 11 программируемых кнопок. Она также имеет беспроводную зарядку следующего поколения и впечатляет своей производительностью.

Она действительно быстрая, несмотря на то, что немного тяжеловата. Кроме того, ее использование более комфортно, чем у конкурентов.

Basilisk V3 Pro немного дорогая, а за беспроводную зарядку придется доплатить. Однако эта игровая мышь стоит каждого потраченной гривны и, безусловно, является лучшей игровой мышью на сегодняшний день.

Плюсы:

Отличная эргономика

Высокая производительность, множество функций

Длительный срок службы батареи

Минусы:

Немного тяжеловатая

Беспроводная зарядка стоит дополнительных денег

Razer Basilisk V3 Pro (фото: TechRadar)

Cooler Master MM311

Цена: от 1 300 гривен

Cooler Master MM311 предлагает гораздо больше, чем можно ожидать от бюджетной игровой мыши. Это не самый быстрый вариант на рынке и не самый богатый функциями, но за такую цену он обеспечивает высокую скорость, плавную работу и точность.

Мышь также может похвастаться диапазоном DPI, подходящим для большинства игровых действий, а также симметричной эргономичной формой, которая, обеспечивает комфортную игру как для правшей, так и для левши. Механические переключатели издают приятный звук при нажатии, а также срабатывают довольно быстро.

Есть, конечно, и компромиссы. Во-первых, для достижения высокой производительности требуется коврик для мыши, поскольку ее ножки плохо скользят по некоторым поверхностям. Во-вторых, она не перезаряжается.

Хорошей новостью является то, что батарейки AA служат довольно долго. И, если вам не нужно много кнопок или чрезвычайно высокий DPI, эта мышь с лихвой справится с вашими игровыми потребностями.

Плюсы:

Очень доступная

Симметричная и легкая конструкция

Быстрая и плавная работа

Минусы:

Лучше всего подходит для поверхностей типа коврика для мыши

Cooler Master MM311 (фото: TechRadar)

Logitech G502 X Plus

Цена: 5 999 гривен

Компания Logitech совершила грандиозное возвращение своей самой популярной линейки с моделью Logitech G502 X Plus. Эта современная версия беспроводной мыши Logitech G502 Lightspeed впечатляет своей производительностью и функциями. В ней некоторые старые опции заменены новыми, а также добавлена совершенно новая технология.

Хотя некоторые поклонники линейки могут быть разочарованы отсутствием одной из любимых функций - настройки веса, их впечатлит все остальное.

Сюда входит более легкий корпус, совершенно новый гибридный оптико-механический переключатель, беспроводной протокол Lightspeed, который быстрее предыдущего поколения, и срок службы батареи, который вдвое больше, чем у предшественника.

Гибридный оптико-механический переключатель обеспечивает мгновенную реакцию на нажатия и чрезвычайно приятную тактильную отдачу. В то же время, датчик HERO 25K по-прежнему быстрый, плавный и точный.

Это одна из лучших игровых мышей на рынке, и единственное, что ее действительно сдерживает, это высокая стоимость системы беспроводной зарядки Powerplay.

Плюсы:

Невероятно высокая производительность с частотой опроса 8000 Гц

Инновационный паракорд, уменьшающий сопротивление

Минусы:

Возможное падение производительности на частоте 8000 Гц при более низких характеристиках

Logitech G502 X Plus (фото: TechRadar)

Razer DeathAdder V3 Pro

Цена: от 7 199 гривен

Компания Razer превзошла себя сама с выпуском Razer DeathAdder V3 Pro, невероятно легкой игровой мыши, которая также впечатляет своей производительностью и временем автономной работы.

Первое, что вы заметите в этой игровой мыши, это ее невесомость и такая же надежная поддержка, как у лучших эргономичных мышей, благодаря кропотливому вниманию к деталям формы. Все выступы, изгибы, углубления и расположение кнопок стратегически расположены для обеспечения пользователям наилучшего и комфортного использования.

Естественно, ее производительность тоже не отстает, справляясь с быстрыми играми, а оптические переключатели обеспечивают приятные щелчки. И, наконец, время автономной работы составляет 90 часов.

Плюсы:

Отличная эргономика

Длительный срок службы батареи

Минусы:

Стоимость

Нет RGB-подсветки

Razer DeathAdder V3 Pro (фото: TechRadar)

Беспроводная мышь Corsair M75

Цена: 4 400 гривен

Хотя беспроводную игровую мышь Corsair M75 нельзя назвать дешевой, она также далека от самых дорогих моделей на рынке. Фактически, за свои деньги M75 предлагает отличное сочетание цены и качества.

M75 удобно лежит в руке как для правшей, так и для левшей благодаря симметричной форме с одинаковыми кнопками по бокам. Удобная функция позволяет переключаться между двумя компьютерами - одним по беспроводному соединению, другим по Bluetooth - одним нажатием кнопки, без необходимости переставлять USB-адаптер.

Несмотря на наличие аккумулятора, M75 удивительно легкая. Она также быстрая и отзывчивая, отлично подходит для динамичных игр. Для любителей визуальных эффектов предусмотрена RGB-подсветка.

Разработчики разместили кнопку переключения DPI на нижней стороне мыши, что делает ее использование во время игры практически невозможным. Впрочем, вы можете переназначить эту функцию на другую более доступную кнопку.

В целом Corsair M75 - это высококачественная беспроводная игровая мышь с впечатляющей скоростью и отзывчивостью. Она предлагает отличное сочетание функций, производительности и цены.

Плюсы:

Быстрая и точная работа

Подходит как для левшей, так и для правшей

Можно переключаться между двумя ПК одним нажатием кнопки

Минусы:

Не дешево, но зато есть хорошее соотношение цены и качества

Неудобно расположенная кнопка DPI

Беспроводная мышь Corsair M75 (фото: TechRadar)

Razer Naga Pro Wireless

Цена: 4 999 гривен

После успеха Razer Naga и Naga Trinity компания представляет Razer Naga Pro - еще более совершенную игровую мышь для жанра MMO. Она взяла все лучшее от предшественников и довела это до совершенства. Получилась лучшая игровая мышь, заточенная под MMO, но при этом отлично подходящая для FPS и Battle Royale.

Время автономной работы составляет до 150 часов. Мышь имеет три типа подключения: беспроводное 2.4GHz, Bluetooth и проводное.

Однако главной особенностью являются сменные боковые панели. В комплекте их три:

Стандартная 2-кнопочная панель для FPS

6-кнопочная панель для Battle Royale

12-кнопочная панель для MMO

Плюсы:

Высокомодульная

Лучшее для игроков MMO

Обширное программное обеспечение

Минусы:

Дорогая

Razer Naga Pro Wireless (фото: TechRadar)

Cooler Master MM720

Цена: 1 699 гривен

Необычная форма Cooler Master MM720 может напоминать старые модели, но эта мышь предлагает гораздо больше, чем просто внешний вид. Она невероятно легкая благодаря сотовой задней панели и демонстрирует отличную производительность с максимальным DPI до 16 000.

Во время тестов оптические переключатели мыши действительно впечатлили. Для быстрой и точной реакции оказалось достаточно легкого прикосновения.

MM720 показала себя молниеносной и отзывчивой во всех испытаниях, будь то быстрая смена оружия или уничтожение демонических орд. Она без проблем справилась с такими играми, как Doom Eternal и Cyberpunk 2077.

Несмотря на необычную форму и очень плоский дизайн, мышь предлагает улучшенную эргономику и более комфортную игру.

Плюсы:

Очень легкая

Минусы:

Расположение кнопка DPI

Cooler Master MM720 (фото: TechRadar)

Glorious O2 Wireless

Цена: 5 960 гривен

Glorious O2 Wireless - быстрая, стильная, почти невесомая и, что самое важное, более доступная по цене, чем ее конкуренты. Она превосходит их по нескольким параметрам, включая новый улучшенный оптический сенсор и добавление Bluetooth-подключения.

Есть и другие приятные особенности:

Переназначаемые кнопки

Настраиваемый DPI, частота опроса, время отклика и расстояние отрыва

Физические кнопки управления быстрой настройкой RGB-подсветки

Но самое главное - это просто фантастическая мышь для игр. Хотя она немного тяжеловатая спереди, но скользящие поверхности отлично работают как на ковриках для мыши, так и на поверхности стола.

Совершенно новый оптический сенсор BAMF 2.0 работает безупречно и невероятно быстро. Время автономной работы также впечатляет - до 210 часов игры.

Плюсы:

Потрясающая RGB-подсветка и дизайн

Быстрая и легкая

Более доступная, чем у конкурентов

Минусы:

Немного перегружена спереди

Glorious O2 Wireless (фото: TechRadar)

Беспроводной адаптер Razer Viper V3 HyperSpeed ​​+ HyperPolling

Цена: от 7 999 гривен

Ищете молниеносную реакцию в играх? Тогда беспроводная мышь Razer Viper V3 HyperSpeed - ваш идеальный выбор!

Частота опроса 8000 Гц (при использовании отдельного ключа Razer HyperPolling Wireless Dongle, который приобретается отдельно). С такой скоростью любая игра-шутер будет ощущаться невероятно отзывчивой.

Оптический сенсор 30K DPI обеспечивает высокую точность на любых поверхностях. Эргономичный корпус мыши удобно лежит в руке благодаря приятному на ощупь покрытию с хорошим сцеплением. Отсутствие провода обеспечивает дополнительную свободу действий.

За счет своей конструкции мышь Razer Viper V3 HyperSpeed очень легкая, что немаловажно для динамичных игр.

Эта мышь отлично подойдет игрокам-киберспортсменам: если вы стремитесь к максимальной производительности и быстрой реакции в играх, то Razer Viper V3 HyperSpeed - отличный выбор.

Важно! Для достижения максимальной частоты опроса 8000 Гц необходимо отдельно приобрести ключ Razer HyperPolling Wireless Dongle.

Плюсы:

Частота опроса 8000 Гц

Удобно использовать

Хорошая цена

Минусы:

Отдельный ключ для поддержки 8000 Гц увеличивает цену

Немного тяжеловатая

Razer Viper V3 HyperSpeed ​​+ HyperPolling (фото: TechRadar)

Asus TUF Gaming M4 Air

Цена: от 2 000 гривен

Многие игровые мыши претендуют на звание самых легких, но Asus TUF Gaming M4 Air действительно держит слово благодаря сверхлегкой конструкции Air Shell и пирамидальному корпусу. Эта невероятно легкая мышь весит всего 47 граммов, что делает ее самой легкой из всех игровых мышей в списке.

Малый вес положительно влияет на ее эргономичность M4 Air ощущается в руке чрезвычайно удобно и естественно, она должна легко поддерживать большинство стилей хвата. С точки зрения производительности, она отлично справляется со своей задачей в разных играх.

Как продукт, созданный в эпоху пандемии, она оснащена новым антибактериальным покрытием Asus Antibacterial Guard, которое помогает устранить 99 процентов бактерий в течение 24 часов, а также имеет водостойкость по стандарту IPX6 для защиты от случайных проливаний.

Этот легкий вариант также станет лучшей игровой мышью для вас, если вы особенно щепетильны в отношении чистоты.

Плюсы:

Устойчивая к бактериям и воде

Отличная игровая производительность

Минусы:

Нет RGB-подсветки

Asus TUF Gaming M4 Air (фото: TechRadar)