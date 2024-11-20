8 лучших внешних аккумуляторов и повербанков для разных устройств
В наше время внешние аккумуляторы и повербанки стали незаменимыми аксессуарами, особенно во время отключений света. Они позволяют поддерживать заряд ваших устройств, будь то смартфоны, планшеты или ноутбуки, в любой ситуации.
Про 8 лучших моделей, которые подойдут для разных нужд и типов техники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.
Anker MagGo (лучший внешний аккумулятор для iPhone)
Цена: 5 399 гривен
Этот внешний аккумулятор - лучший выбор для пользователей iPhone, совместимый с MagSafe для бесшовной беспроводной зарядки. Благодаря емкости 10 000 мА/ч он может заряжать большинство iPhone до двух раз.
Его тонкий и легкий дизайн облегчает переноску, а складная подставка обеспечивает дополнительное удобство во время зарядки. Разработанный специально для iPhone, он поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядку.
Anker MagGo (фото: Engadget)
Anker Nano (лучшее портативное зарядное устройство для Android)
Цена: 3 399 гривен
Компактное и универсальное зарядный гаджет оптимизирован для устройств Android. Оно оснащено складной вилкой для удобства хранения и портативности, а также возможностями быстрой зарядки USB-C с поддержкой Power Delivery (PD).
Несмотря на свой небольшой размер, он обеспечивает высокую производительность, что делает его идеальным для пользователей, которым требуется быстрая подзарядка на ходу.
Anker Nano (фото: Engadget)
Anker 10K Fusion (лучший внешний аккумулятор малой емкости)
Цена: 3 139 гривен
Объединяя внешний аккумулятор емкостью 10 000 мА/ч со встроенным настенным зарядным устройством, этот вариант компактный и легкий, идеально подходит для потребностей низкой и средней емкости.
Он может заряжать устройства и сам внешний аккумулятор одновременно при подключении к розетке. Он включает складные штыри для удобства путешествий и универсален как для портативной, так и для домашней зарядки.
Anker 10K Fusion (фото: Engadget)
Быстрая зарядка Otterbox 15 000 мА/ч (лучший внешний аккумулятор средней емкости)
Цена: 3 633 гривен
Этот внешний аккумулятор средней емкости идеально подходит для смартфонов и планшетов. Он обеспечивает быструю зарядку с помощью USB-C и дополнительных портов USB-A для нескольких устройств. Его твердая конструкция, изготовленная из прочных материалов, делает его пригодным для использования на открытом воздухе.
Благодаря емкости 15 000 мА/ч он обеспечивает несколько зарядок для большинства смартфонов и известен своей надежностью и высокой производительностью.
Быстрая зарядка Otterbox 15 000 мА/ч (фото: Engadget)
Nimble Champ Pro (лучший внешний аккумулятор средней и большой емкости)
Цена: 3 633 гривен
Этот внешний аккумулятор сбалансирует потребности средней и высокой емкости с аккумулятором емкостью 20 000 мА/ч. Устройство оснащено быстрой зарядкой USB-C и несколькими выходами для универсальности. Он имеет экологичный дизайн, изготовлен из переработанных материалов.
Несмотря на свою большую емкость, он остается компактным и удобным для переноски, что делает его отличным выбором для пользователей, которым нужно заряжать несколько устройств на ходу.
Nimble Champ Pro (фото: Engadget)
Lion Energy Eclipse Mag (лучший внешний аккумулятор для нескольких устройств)
Цена: 6 150 гривен
Этот универсальный внешний аккумулятор предлагает различные выходы, включая поддержку беспроводной зарядки. Он оснащен магнитной системой крепления для простоты использования и высокой емкостью, которая позволяет использовать его на нескольких устройствах.
Гаджет разработано для пользователей с различными потребностями в зарядке, сочетая функциональность и портативность.
Lion Energy Eclipse Mag (фото: Engadget)
Mophie Powerstation Pro AC 2023 (лучший внешний аккумулятор для ноутбуков)
Цена: 6 999 гривен
Этот премиальный внешний аккумулятор емкостью 27 000 мА/ч идеально подходит для ноутбуков и мощных устройств. Он включает выход переменного тока для питания более крупной электроники, такой как ноутбуки. Он также поддерживает быструю зарядку USB-C для небольших гаджетов, таких как телефоны и планшеты.
Прочный и долговечный, он идеально подходит для профессионалов и путешественников, которым нужно комплексное решение для зарядки.
Mophie Powerstation Pro AC 2023 (фото: Engadget)
Anker Prime Power Bank (лучший премиум-Power Bank)
Цена: 7 999 гривен
Этот высококачественный вариант отличается передовой технологией быстрой зарядки и компактным стильным дизайном с впечатляющей емкостью 27 650 мА/ч. Он предлагает несколько портов USB-C и USB-A для поддержки разных устройств и включает интеллектуальную технологию для оптимизированной зарядки и управления теплом.
Это первоклассный выбор для пользователей, ищущих эффективность и стиль.
Anker Prime Power Bank (фото: Engadget)
Раньше мы писали про простые советы, с помощью которых аккумулятор вашего ноутбука будет работать дольше.
А еще у нас есть материал о том, как правильно выбрать повербанк, чтобы зарядить не только телефон, но и технику.