Как сделать печенку невероятно вкусной: секреты опытных кулинаров

Но есть способы, которые помогут быстро приготовить печень и сделать ее невероятно вкусной.

Печень готовят далеко не во всех домах и в первую очередь потому, что не знают хитрости приготовления этого субпродукта. Считается, что ее нужно долго вымачивать, а потом обязательно варить. Однако этот продукт очень полезен и его стоит включить в свой рацион.

Какие секреты приготовления печени вам пригодятся - читайте в материале ниже.

Как убрать запах

Основная проблема почти всех субпродуктов (печень, легкие, сердечки, желудки и так далее) - это специфический аромат и определенный привкус. Наши мамы и бабушки использовали простой рецепт - заливали печень молоком и миску ставили на 2 часа в холодильник. Иногда - на ночь.

Но есть и более современный вариант - вымочить печень в специальном маринаде.

На 0,5 кг печени вам нужно:

4 зубчика чеснока

Куриное яйцо

½ ч. ложки сахара

½ ч. ложки соли

½ ч. ложки соды

Взбиваем одно сырое яйцо, выдавливаем туда чеснок, добавляем соль, соду и сахар. Хорошо вымешиваем и погружаем в этот маринад печень. Накрываем миску крышкой или затягиваем пищевой пленкой. Отправляем на два часа в холодильник. После этого печень можно жарить или тушить с любыми специями.

Еще печень можно разрезать на порционные куски и обвалять в пищевой соде. Поставить в холодильник на час, а потом сполоснуть водой - весь неприятный запах и специфический вкус уйдут.

Чтобы печень была мягкая, перед приготовлением ее можно залить кипятком на 10 минут. Потом дайте воде стечь и начинайте готовить.

Как приготовить невероятную вкусную печень

Печень можно жарить, тушить или варить. Также ее можно запекать в духовке. Самый оптимальный вариант - обжарить в растительном масле с луком до полуготовности, потом сложить в кастрюлю, залить соусом и тушить до готовности.

По такому способу печень готовится быстро и получается мягкой и ароматной. Говяжью или свиную печень перед обжариванием можно немного отбить молоточком - она станет еще более нежной.

Чтобы печень не стала жесткой - добавляйте соль и специи в самом конце готовки.

Обязательно придерживайтесь временных параметров - куриная печень готовится быстро, говяжья и свиная - дольше. Большие куски печени будут тушиться или вариться долго, а вот небольшие - будут готовы через 15-20 минут.

В чем можно тушить печень:

Молоко

Коньяк

Сметана

Сметана +томатная паста

Сметана + ложка горчицы

Томатная паста

Специи и травы

С яблоками

С корицей

с мускатным орехом, гвоздикой и карри

В сливках

С зеленью

Печень любит лук, поэтому стоит в блюда с ней добавлять обязательно лук - репчатый или зеленый. Также можно добавлять укроп и петрушку.

Еще печень отлично сочетается с картофелем, морковью и рисом.