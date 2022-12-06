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Как сделать печенку невероятно вкусной: секреты опытных кулинаров

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Вторник 06 декабря 2022 18:02
Как сделать печенку невероятно вкусной: секреты опытных кулинаров Как приготовить невероятно вкусную печень (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Печень готовят далеко не во всех домах и в первую очередь потому, что не знают хитрости приготовления этого субпродукта. Считается, что ее нужно долго вымачивать, а потом обязательно варить. Однако этот продукт очень полезен и его стоит включить в свой рацион.

Но есть способы, которые помогут быстро приготовить печень и сделать ее невероятно вкусной.

Какие секреты приготовления печени вам пригодятся - читайте в материале ниже.

Как убрать запах

Основная проблема почти всех субпродуктов (печень, легкие, сердечки, желудки и так далее) - это специфический аромат и определенный привкус. Наши мамы и бабушки использовали простой рецепт - заливали печень молоком и миску ставили на 2 часа в холодильник. Иногда - на ночь.

Но есть и более современный вариант - вымочить печень в специальном маринаде.

На 0,5 кг печени вам нужно:

  • 4 зубчика чеснока
  • Куриное яйцо
  • ½ ч. ложки сахара
  • ½ ч. ложки соли
  • ½ ч. ложки соды

Взбиваем одно сырое яйцо, выдавливаем туда чеснок, добавляем соль, соду и сахар. Хорошо вымешиваем и погружаем в этот маринад печень. Накрываем миску крышкой или затягиваем пищевой пленкой. Отправляем на два часа в холодильник. После этого печень можно жарить или тушить с любыми специями.

Еще печень можно разрезать на порционные куски и обвалять в пищевой соде. Поставить в холодильник на час, а потом сполоснуть водой - весь неприятный запах и специфический вкус уйдут.

Чтобы печень была мягкая, перед приготовлением ее можно залить кипятком на 10 минут. Потом дайте воде стечь и начинайте готовить.

Как приготовить невероятную вкусную печень

Печень можно жарить, тушить или варить. Также ее можно запекать в духовке. Самый оптимальный вариант - обжарить в растительном масле с луком до полуготовности, потом сложить в кастрюлю, залить соусом и тушить до готовности.

По такому способу печень готовится быстро и получается мягкой и ароматной. Говяжью или свиную печень перед обжариванием можно немного отбить молоточком - она станет еще более нежной.

Чтобы печень не стала жесткой - добавляйте соль и специи в самом конце готовки.

Обязательно придерживайтесь временных параметров - куриная печень готовится быстро, говяжья и свиная - дольше. Большие куски печени будут тушиться или вариться долго, а вот небольшие - будут готовы через 15-20 минут.

В чем можно тушить печень:

  • Молоко
  • Коньяк
  • Сметана
  • Сметана +томатная паста
  • Сметана + ложка горчицы
  • Томатная паста
  • Специи и травы
  • С яблоками
  • С корицей
  • с мускатным орехом, гвоздикой и карри
  • В сливках
  • С зеленью

Печень любит лук, поэтому стоит в блюда с ней добавлять обязательно лук - репчатый или зеленый. Также можно добавлять укроп и петрушку.

Еще печень отлично сочетается с картофелем, морковью и рисом.

Кстати, ранее мы писали о том, почему в рацион обязательно нужно добавить бобовые.

А еще рассказывали о том, какие продукты не стоит давать детям.

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