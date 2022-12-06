Як зробити печінку неймовірно смачною: секрети досвідчених кулінарів

Але є способи, які допоможуть швидко приготувати печінку та зробити її неймовірно смачною.

Печінку готують далеко не у всіх будинках і насамперед тому, що не знають хитрощів приготування цього субпродукту. Вважається, що її потрібно довго вимочувати, а потім обов'язково варити. Однак цей продукт дуже корисний і його варто включити до свого раціону.

Які секрети приготування печінки вам знадобляться - читайте у матеріалі нижче.

Як прибрати запах

Основна проблема багатьох субпродуктів (печінка, легені, серця, шлуночки й так далі) - це специфічний аромат і певний присмак. Наші мами та бабусі використовували простий рецепт – заливали печінку молоком і миску ставили на 2 години в холодильник. Іноді – на ніч.

Але є і сучасніший варіант - вимочити печінку у спеціальному маринаді.

На 0,5 кг печінки вам потрібно:

4 зубчики часнику

Куряче яйце

½ ч. ложки цукру

½ ч. ложки солі

½ ч. ложки соди

Збиваємо одне сире яйце, видавлюємо туди часник, додаємо сіль, соду та цукор. Добре вимішуємо та занурюємо у цей маринад печінку. Накриваємо миску кришкою або затягуємо харчовою плівкою. Відправляємо на дві години у холодильник. Після цього печінку можна смажити або тушкувати з будь-якими спеціями.

Ще печінку можна розрізати на порційні шматки та обваляти у харчовій соді. Поставити в холодильник на годину, а потім сполоснути водою - весь неприємний запах та специфічний смак підуть.

Щоб печінка була м'якою, перед приготуванням її можна залити окропом на 10 хвилин. Дайте воді стекти та починайте готувати.

Як приготувати смачну печінку?

Печінку можна смажити, тушкувати чи варити. Також її можна запікати у духовці. Найоптимальніший варіант - обсмажити в олії з цибулею до напівготовності, потім скласти в каструлю, залити соусом і тушкувати до готовності.

За таким способом печінка готується швидко і виходить м'якою та ароматною. Яловичу або свинячу печінку перед обсмажуванням можна трохи відбити молоточком - вона стане ще ніжнішою.

Щоб печінка не стала жорсткою – додавайте сіль та спеції в самому кінці приготування.

Обов'язково дотримуйтесь часових параметрів – куряча печінка готується швидко, яловича та свиняча – довше. Великі шматки печінки тушкуються або варяться довго, а ось невеликі - будуть готові через 15-20 хвилин.

У чому можна тушкувати печінку:

Молоко

Коньяк

Сметана

Сметана + томатна паста

Сметана + ложка гірчиці

Томатна паста

Спеції та трави

З яблуками

З корицею

з мускатним горіхом, гвоздикою та каррі

У вершках

Із зеленню

Печінка любить цибулю, тому варто у страви з нею додавати обов'язково цибулю - ріпчасту або зелену. Також можна додавати кріп та петрушку.

Ще печінка відмінно поєднується з картоплею, морквою та рисом.