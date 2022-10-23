Свеча долгосрочного горения на случай отключения электрики: как сделать своими руками

Отключения электроэнергии аварийные или плановые - теперь возможны в любой области Украины из-за массированных российских атак на ТЕЦ. В такие дни нам точно понадобятся свечи, которые будут светить ярко и долго.

Как сделать свечу долгого горения своими руками - читайте в материале ниже.

Свеча с маслом

Вам понадобится:

Маленькая банка или стакан с толстым стеклом

Парафиновая свеча

Восковая свеча

Щепотка соли (чтобы убрать запах масла)

Растительное масло (рафинированное, без запаха)

Нож

Спички или зажигалка

Как сделать свечу

В емкость опускаем восковую свечу и отрезаем необходимое количество. На дно емкости капаем немного растопленного парафина и пока он не остыл - закрепляем отрезанную восковую свечу. Наливаем растительное масло и добавляем щепотку соли.

Фото: Марта Бойчук

Такая свеча будет гореть минимум 10-12 часов. Для сравнения - обычная восковая свеча в 30 см сгорает за 2 часа.

Как сделать окопную свечу

Вам понадобится:

Металлическая линейка

Большой нож

Чайник

Консервная банка (небольшая и широкая)

Гофрированный картон

Парафин или свечи

Как сделать свечу

Нарежьте картон поперек гофры полосками шириной до 5 мм. Туго скрутите и вставьте в консервную банку. Также поставьте в банку картонную полоску - фитиль. Он должен быть 4-5 см в длину и возвышаться над свечой на 1-2 см.

Воск разрежьте на кусочки и растопите на огне. Разные виды воска смешивать не рекомендуется. Помешивайте, чтобы воск не пригорел. До кипения не доводите - воск должен стать прозрачными и жидким.

Потом залейте его в подготовленные банки. Оставьте на несколько часов. Такая свеча будет гореть минимум 8 часов. Кроме света такая свеча даст тепло, на котором можно подогреть воду.