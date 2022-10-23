Свеча долгосрочного горения на случай отключения электрики: как сделать своими руками
Отключения электроэнергии аварийные или плановые - теперь возможны в любой области Украины из-за массированных российских атак на ТЕЦ. В такие дни нам точно понадобятся свечи, которые будут светить ярко и долго.
Как сделать свечу долгого горения своими руками - читайте в материале ниже.
Свеча с маслом
Вам понадобится:
- Маленькая банка или стакан с толстым стеклом
- Парафиновая свеча
- Восковая свеча
- Щепотка соли (чтобы убрать запах масла)
- Растительное масло (рафинированное, без запаха)
- Нож
- Спички или зажигалка
Как сделать свечу
В емкость опускаем восковую свечу и отрезаем необходимое количество. На дно емкости капаем немного растопленного парафина и пока он не остыл - закрепляем отрезанную восковую свечу. Наливаем растительное масло и добавляем щепотку соли.
Фото: Марта Бойчук
Такая свеча будет гореть минимум 10-12 часов. Для сравнения - обычная восковая свеча в 30 см сгорает за 2 часа.
Как сделать окопную свечу
Вам понадобится:
- Металлическая линейка
- Большой нож
- Чайник
- Консервная банка (небольшая и широкая)
- Гофрированный картон
- Парафин или свечи
Как сделать свечу
Нарежьте картон поперек гофры полосками шириной до 5 мм. Туго скрутите и вставьте в консервную банку. Также поставьте в банку картонную полоску - фитиль. Он должен быть 4-5 см в длину и возвышаться над свечой на 1-2 см.
Воск разрежьте на кусочки и растопите на огне. Разные виды воска смешивать не рекомендуется. Помешивайте, чтобы воск не пригорел. До кипения не доводите - воск должен стать прозрачными и жидким.
Потом залейте его в подготовленные банки. Оставьте на несколько часов. Такая свеча будет гореть минимум 8 часов. Кроме света такая свеча даст тепло, на котором можно подогреть воду.
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