Как сделать двор опрятным и уютным с помощью простого газона

Газон - это больше, чем просто трава

Газон - это не только красиво, это еще и удобно и полезно. Он поглощает пыль, уменьшает температуру воздуха возле дома, снижает уровень шума. Зеленое пространство вокруг дома успокаивает нервную систему и улучшает общее настроение.

Кроме того, оно снижает количество сорняков, а значит, экономит ваше время и силы на прополку. На газоне приятно играть детям, отдыхать в гамаке, ставить лежаки или накрывать пикник.

Газон гармонично подчеркивает клумбы, альпинарии, декоративные водоемы - он, словно зеленый ковер, придает целостность и свежесть всему участку. Кроме того, травяное покрытие защищает почву от эрозии, увлажняет воздух и даже подавляет сорняки.

Планируем газон с умом

Создание хорошего газона начинается задолго до первого посева. Сначала стоит начертить схему - учесть, где растут деревья, клумбы, дорожки, чтобы впоследствии было удобно стричь траву.

Далее идет очистка территории: удаление сорняков вручную или с помощью гербицидов.

Затем - обработка почвы на глубину примерно 20 см, чтобы корни травы хорошо укрепились.

Важно идеально выровнять землю: в углублениях весной вода застаивается, трава подгнивает или вымерзает. И не забудьте об удобрениях - азот, калий, фосфор или готовые смеси из магазина, которые следует подобрать по типу почвы.

Как получить густой и ровный газон

Когда почва готова - время сеять! Лучше выбирать спокойную, безветренную погоду. Разделите участок на квадраты, а семена - на соответствующее количество порций, и сейте их перекрестно: вдоль и поперек. Это обеспечит равномерное распределение и плотное покрытие.

Глубина заделки - около 1,5 см, в зависимости от размера семян. После посева обязательно уплотните почву катком, чтобы семена не смыл дождь. Поливать стоит мелким распылением - и регулярно, чтобы не образовывались лужи, иначе семена просто вымываются.

Газон - прекрасное место для отдыха всей семьи (фото: Freepik.com)

Какую траву выбрать для газона

Лучший вариант для дачи - это смесь газонных трав, а не один вид. Такой микс лучше приспосабливается к изменению погоды, меньше болеет и выглядит эстетично в течение всего сезона.

Например, овсяница создает основной фон, райграс добавляет плотности, мятлик - шелковистости, а полевица - мягкости. Расход зависит от состава - в среднем 30-50 г на квадратный метр.

Если у вас мало времени на уход, выбирайте низкорослые сорта - они растут медленнее и требуют меньше стрижек. Но даже в этом случае не забудьте изучить особенности каждого вида перед посадкой.

Как правильно ухаживать за газоном

Полив, стрижка, подсев - вот три главных пункта ухода за газоном. Поливать нужно регулярно, особенно в первые недели после посева - пока трава не укоренится.

Скашивать следует по сухой траве, когда она достигнет 8-10 см в высоту, и убирать лишь 1-2 см с верхушки. Впоследствии можно регулировать высоту стрижки по собственному усмотрению, но не ниже 5 см.

Если появляются проплешины - не паникуйте: просто подсыпьте плодородной почвы, подсейте и хорошо полейте. При таком уходе газон не просто выживет - он расцветет!