Как снять ожог от крапивы подручными средствами, если аптеки нет рядом

Что делать, если вас ужалила крапива, и чем на самом деле опасен этот распространенный "ожог"? Узнайте, как быстро и эффективно снять неприятные симптомы и когда стоит обратиться за медицинской помощью.

Обо всех способах снять ожог от крапивы - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler)/

Чем опасен ожог от крапивы и как его снять

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни ощутил на себе "укус" крапивы. Это неприятное жжение, быстро переходящее в сильный зуд, покраснение и легкий отек. Мы привыкли считать это мелкой неприятностью, но действительно ли ожог от крапивы так безопасен? И главное - как быстро избавиться от этого дискомфорта?

На самом деле, то, что мы называем "ожогом" от крапивы, не является термическим поражением, как от горячего предмета. Это химическое раздражение. Листья и стебли крапивы покрыты микроскопическими полыми волосками, похожими на иглы, которые называются трихомами. При прикосновении эти волоски легко ломаются, их острые кончики проникают в верхний слой кожи и впрыскивают настоящий коктейль химических веществ.

В состав этой жгучей "инъекции" входят:

Гистамин: вызывает зуд и покраснение.

вызывает зуд и покраснение. Ацетилхолин и серотонин: усиливают боль и чувство жжения.

усиливают боль и чувство жжения. Муравьиная кислота (или, по некоторым данным, щавелевая кислота): добавляет ощущение жжения и покалывания.

Именно эта смесь и вызывает мгновенную местную реакцию, которую мы чувствуем.

Чем может быть опасен "ожог" от крапивы?

В подавляющем большинстве случаев ожог от крапивы является абсолютно безопасным и его симптомы проходят самостоятельно в течение нескольких часов, максимум - суток. Однако, существуют определенные риски и факторы, когда стоит быть осторожными или обратиться за медицинской помощью:

Сильная местная реакция

У людей с чувствительной кожей, детей или при контакте с большим участком тела, реакция может быть очень выраженной - значительный отек, интенсивная боль и зуд, появление волдырей.

Аллергическая реакция

Хотя это случается редко, возможна индивидуальная аллергическая реакция на компоненты крапивы. Это может проявиться как более сильная, распространенная сыпь, сильный отек не только в месте контакта, но и, в крайне редких случаях, общие симптомы (затрудненное дыхание, отек лица или горла), что требует немедленной медицинской помощи.

Попадание в глаза или рот

Контакт слизистых оболочек с крапивой может вызвать сильное раздражение, боль и отек.

Инфицирование:

Если сильно расчесать место ожога, можно повредить кожу и занести инфекцию, что приведет к воспалению, гнойникам, сильному покраснению и боли.

Как снять "ожог" от крапивы

Действовать нужно быстро, чтобы минимизировать дискомфорт:

Не прикасайтесь и не трите пораженное место сразу!

Первый соблазн - потереть место ожога является ошибочным. Это лишь загонит жалящие волоски глубже в кожу и усилит жжение и зуд.

Попробуйте удалить волоски

Если контакт состоялся только что, можно попробовать осторожно приложить кусок скотча или клейкой ленты к месту ожога и сразу же снять. Это может помочь вытянуть часть волосков. Или осторожно протереть чистой сухой тканью (не втирая!).

Промойте водой

Это самый важный шаг. Аккуратно, без сильного трения, промойте пораженный участок прохладной или холодной водой с нейтральным мылом. Холод поможет уменьшить ощущение жжения и отек. Никогда не используйте горячую воду, поскольку она может усилить действие химических раздражителей.

Примените холодный компресс

Приложите к месту ожога холодный компресс или лед, завернутый в ткань. Держите 10-15 минут. Это поможет снять боль, жжение и уменьшить отек.

Используйте средства для снятия зуда и воспаления

Антигистаминные мази/кремы антигистаминные мази/кремы

Средства на основе диметиндена (например, Фенистил гель) или другие антигистаминные мази эффективно снимают зуд.

Кремы с гидрокортизоном

В случаях сильного воспаления и отека можно кратковременно применить крем с низкой концентрацией гидрокортизона (стероид), но лучше после консультации с фармацевтом или врачом.

Каламиновый лосьон

Хорошо успокаивает кожу, снимает зуд и раздражение.

Паста из пищевой соды

Смешайте небольшое количество пищевой соды с водой до состояния пасты и осторожно нанесите на место ожога. Сода может нейтрализовать некоторые кислотные компоненты яда крапивы.

Народные методы (с осторожностью)

Иногда советуют приложить листья щавеля или подорожника, растертые в кашицу. Хотя эти растения имеют некоторые успокаивающие свойства, их эффективность против химикатов крапивы сомнительна с научной точки зрения. Промывание водой и аптечные средства более надежны.