Як зняти опік від кропиви підручними засобами, якщо аптеки немає поруч

Що робити, якщо вас ужалила кропива, і чим насправді небезпечний цей поширений "опік"? Дізнайтеся, як швидко та ефективно зняти неприємні симптоми та коли варто звернутися за медичною допомогою.

Про всі способи зняти опік від кропиви - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler)/

Чим небезпечний опік від кропиви і як його зняти

Мабуть, кожен із нас хоч раз у житті відчув на собі "укус" кропиви. Це неприємне печіння, що швидко переходить у сильний свербіж, почервоніння та легкий набряк. Ми звикли вважати це дрібною неприємністю, але чи справді опік від кропиви такий безпечний? І головне – як швидко позбутися цього дискомфорту?

Насправді, те, що ми називаємо "опіком" від кропиви, не є термічним ураженням, як від гарячого предмету. Це хімічне подразнення. Листя та стебла кропиви вкриті мікроскопічними порожнистими волосками, схожими на голки, які називаються трихомами. При дотику ці волоски легко ламаються, їхні гострі кінчики проникають у верхній шар шкіри і впорскують справжній коктейль хімічних речовин.

До складу цієї пекучої "ін'єкції" входять:

Гістамін: викликає свербіж та почервоніння.

викликає свербіж та почервоніння. Ацетилхолін та серотонін: посилюють біль та відчуття печіння.

посилюють біль та відчуття печіння. Мурашина кислота (або, за деякими даними, щавлева кислота): додає відчуття печіння та поколювання.

Саме ця суміш і викликає миттєву місцеву реакцію, яку ми відчуваємо.

Чим може бути небезпечний "опік" від кропиви?

У переважній більшості випадків опік від кропиви є абсолютно безпечним і його симптоми минають самостійно протягом кількох годин, максимум – доби. Однак, існують певні ризики та фактори, коли варто бути обережними або звернутися за медичною допомогою:

Сильна місцева реакція

У людей з чутливою шкірою, дітей або при контакті з великою ділянкою тіла, реакція може бути дуже вираженою – значний набряк, інтенсивний біль та свербіж, поява пухирів.

Алергічна реакція

Хоча це трапляється рідко, можлива індивідуальна алергічна реакція на компоненти кропиви. Це може проявитися як сильніший, поширений висип, сильний набряк не лише в місці контакту, а й, у вкрай рідкісних випадках, загальні симптоми (утруднене дихання, набряк обличчя чи горла), що вимагає негайної медичної допомоги.

Потрапляння в очі або рот

Контакт слизових оболонок з кропивою може викликати сильне подразнення, біль та набряк.

Інфікування:

Якщо сильно розчухати місце опіку, можна пошкодити шкіру та занести інфекцію, що призведе до запалення, гнійників, сильного почервоніння та болю.

Як зняти "опік" від кропиви

Діяти потрібно швидко, щоб мінімізувати дискомфорт:

Не торкайтеся і не тріть уражене місце відразу!

Перша спокуса - потерти місце опіку є помилковою. Це лише вжене жалючі волоски глибше у шкіру і посилить печіння та свербіж.

Спробуйте видалити волоски

Якщо контакт відбувся щойно, можна спробувати обережно прикласти шматок скотчу або клейкої стрічки до місця опіку і одразу ж зняти. Це може допомогти витягнути частину волосків. Або обережно протерти чистою сухою тканиною (не втираючи!).

Промийте водою

Це найважливіший крок. Акуратно, без сильного тертя, промийте уражену ділянку прохолодною або холодною водою з нейтральним милом. Холод допоможе зменшити відчуття печіння та набряк. Ніколи не використовуйте гарячу воду, оскільки вона може посилити дію хімічних подразників.

Застосуйте холодний компрес

Прикладіть до місця опіку холодний компрес або лід, загорнутий у тканину. Тримайте 10-15 хвилин. Це допоможе зняти біль, печіння та зменшити набряк.

Використовуйте засоби для зняття свербежу та запалення

Антигістамінні мазі/креми

Засоби на основі диметиндену (наприклад, Феністил гель) або інші антигістамінні мазі ефективно знімають свербіж.

Креми з гідрокортизоном

У випадках сильного запалення та набряку можна короткочасно застосувати крем з низькою концентрацією гідрокортизону (стероїд), але краще після консультації з фармацевтом або лікарем.

Каламіновий лосьйон

Добре заспокоює шкіру, знімає свербіж та подразнення.

Паста з харчової соди

Змішайте невелику кількість харчової соди з водою до стану пасти і обережно нанесіть на місце опіку. Сода може нейтралізувати деякі кислотні компоненти отрути кропиви.

Народні методи (з обережністю)

Іноді радять прикласти листя щавлю або подорожника, розтерте в кашку. Хоча ці рослини мають деякі заспокійливі властивості, їхня ефективність проти хімікатів кропиви сумнівна з наукової точки зору. Промивання водою та аптечні засоби більш надійні.