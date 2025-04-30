Сезон змей начался: что запрещено делать при укусе и надо ли высасывать яд

На Закарпатье уже зафиксировали первый случай укуса змеи в этом году. Пострадавший 64-летний мужчина обратился за помощью в Раховскую районную больницу.

РБК-Украина со ссылкой на сообщение 103 Закарпатья в Facebook рассказывает, как правильно оказывать медицинскую помощь в случае укуса змеи.

Добавим также, что на Закарпатье призвали местных и гостей региона быть особенно осторожными во время прогулок на природе, одевать закрытую обувь и одежду, а также внимательно смотреть под ноги.

"В случае укуса змеи старайтесь как можно быстрее попасть к врачу. Не паникуйте и помните, что даже без медицинского лечения укус гадюки чрезвычайно редко приводит к смерти", - отмечают медики.

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