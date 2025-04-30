Сезон змей начался: что запрещено делать при укусе и надо ли высасывать яд
На Закарпатье уже зафиксировали первый случай укуса змеи в этом году. Пострадавший 64-летний мужчина обратился за помощью в Раховскую районную больницу.
РБК-Украина со ссылкой на сообщение 103 Закарпатья в Facebook рассказывает, как правильно оказывать медицинскую помощь в случае укуса змеи.
Первая домедицинская помощь при укусе змеи
"В случае укуса змеи старайтесь как можно быстрее попасть к врачу. Не паникуйте и помните, что даже без медицинского лечения укус гадюки чрезвычайно редко приводит к смерти", - отмечают медики.
Как оказать первую домедицинскую помощь:
- сохраняйте спокойствие;
- обездвижьте пострадавшую конечность;
- пострадавший должен пить много воды;
- наложите на рану стерильную повязку с антисептиком;
- с пораженной конечности снимите одежду, украшения или обувь;
- дайте лекарство против аллергии;
- во время транспортировки положите пораженную конечность на возвышение;
- приложите к месту укуса лед, обернутый в ткань.
Что нельзя делать при укусе змеи
В случае укуса змеи:
- не высасывайте яд;
- не накладывайте жгут;
- не прижигайте рану;
- не употребляйте спиртное.
В самых тяжелых случаях симптомы проявляются через 15-30 минут:
- головокружение;
- тошнота;
- рвота;
- диарея;
- повышенное потоотделение;
- тахикардия;
- потеря сознания;
- отек тканей;
- воспаление лимфатических узлов.
Яд гадюки вызывает разрушение красных кровяных телец крови человека. После укуса возникает болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями - геморрагиями.
Добавим также, что на Закарпатье призвали местных и гостей региона быть особенно осторожными во время прогулок на природе, одевать закрытую обувь и одежду, а также внимательно смотреть под ноги.
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