ua en ru
Ср, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сезон змей начался: что запрещено делать при укусе и надо ли высасывать яд

Среда 30 апреля 2025 17:43
UA EN RU
Сезон змей начался: что запрещено делать при укусе и надо ли высасывать яд Сезон змей уже начался (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

На Закарпатье уже зафиксировали первый случай укуса змеи в этом году. Пострадавший 64-летний мужчина обратился за помощью в Раховскую районную больницу.

РБК-Украина со ссылкой на сообщение 103 Закарпатья в Facebook рассказывает, как правильно оказывать медицинскую помощь в случае укуса змеи.

Первая домедицинская помощь при укусе змеи

"В случае укуса змеи старайтесь как можно быстрее попасть к врачу. Не паникуйте и помните, что даже без медицинского лечения укус гадюки чрезвычайно редко приводит к смерти", - отмечают медики.

Как оказать первую домедицинскую помощь:

  • сохраняйте спокойствие;
  • обездвижьте пострадавшую конечность;
  • пострадавший должен пить много воды;
  • наложите на рану стерильную повязку с антисептиком;
  • с пораженной конечности снимите одежду, украшения или обувь;
  • дайте лекарство против аллергии;
  • во время транспортировки положите пораженную конечность на возвышение;
  • приложите к месту укуса лед, обернутый в ткань.

Что нельзя делать при укусе змеи

В случае укуса змеи:

  • не высасывайте яд;
  • не накладывайте жгут;
  • не прижигайте рану;
  • не употребляйте спиртное.

В самых тяжелых случаях симптомы проявляются через 15-30 минут:

  • головокружение;
  • тошнота;
  • рвота;
  • диарея;
  • повышенное потоотделение;
  • тахикардия;
  • потеря сознания;
  • отек тканей;
  • воспаление лимфатических узлов.

Яд гадюки вызывает разрушение красных кровяных телец крови человека. После укуса возникает болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями - геморрагиями.

Добавим также, что на Закарпатье призвали местных и гостей региона быть особенно осторожными во время прогулок на природе, одевать закрытую обувь и одежду, а также внимательно смотреть под ноги.

Читайте также о том, что украинец показал "Анаконду Волынскую", которую встретил на природе.

Ранее мы рассказывали о гигантских видах змей и о том, где можно на них наткнуться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы врача укусы змеи
NEWS
Зеленский о ночном обстреле: против России нужно давление, а не просто слова
Зеленский о ночном обстреле: против России нужно давление, а не просто слова
DAILY
Генерал Илья Павленко: Россия до начала войны с Украиной была способна захватить Европу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Илья Павленко: Россия до начала войны с Украиной была способна захватить Европу