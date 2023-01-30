Как снять наклейку с ноутбука, не повредив его поверхность: действенные лайфхаки

Часто на ноутбуках можно встретить наклейки с производства или же сам владелец решил украсить гаджет и добавил несколько стикеров. Со временем они стираются и теряют привлекательный внешний вид, поэтому лучше от них избавиться.

Как отклеить наклейки, не повредив поверхность ноутбука - подробнее читайте в материале Styler.

Карта или ноготь

Когда наклейки изнашиваются, по краям они начинают постепенно отклеиваться. Возьмите обычную пластиковую карточку и попробуйте поднять угол наклейки. Сделать это можно и ногтем.

Если выходит, отклеивайте наклейку следующим образом. После этого удалите остатки влажной тканью из микрофибры. Чтобы снять клей, его нужно подвергнуть высокой температуре. Тогда он нагреется и легко снимется сам.

Кстати, наклейку также можно попытаться просто нагреть, клей высохнет, и она отпадет.

Паста для удаления наклеек

Смешайте пищевую соду и немного воды. У вас должна получиться очень густая паста. Далее добавьте к ней 1-2 столовых ложки уксуса.

Нанесите готовую пасту на наклейку или клей и оставьте до высыхания. После этого тряпкой с мыльной водой протрите пасту.

Масло

Любое жирное вещество отлично справится с наклейкой или ее остатками. Для этого нужно:

налить немного (не лейте слишком много) масла на участок

оставьте на десять минут

чистой тканью вытрите жидкость

повторите процедуру, пока поверхность будет чистой

Спирт

Известно, что спирт или ацетон способны удалить все что угодно. Так что справятся и с остатками клея, и с наклейками.

Смочите ткань изопропиловым спиртом.

Оставьте ее на несколько минут.

Смойте клей этой же тряпкой.

Важное замечание: Убедитесь, что ноутбук отключен от источников питания при работе с жидкостями. Это убережет электронику устройства.

Моющее средство для посуды

Моющие средства прекрасно справляются с жиром, поэтому клей от наклейки тоже не станет большой проблемой.

На влажную тряпку выдавите немного моющего средства. Убедитесь, что в ткани нет лишней воды. Далее просто потрите тряпкой то место, где еще остался клей или наклейка.

Затем возьмите бумажное полотенце или сухую салфетку и протрите влажное место до полной сухости.