Как снять наклейку с ноутбука, не повредив его поверхность: действенные лайфхаки
Часто на ноутбуках можно встретить наклейки с производства или же сам владелец решил украсить гаджет и добавил несколько стикеров. Со временем они стираются и теряют привлекательный внешний вид, поэтому лучше от них избавиться.
Как отклеить наклейки, не повредив поверхность ноутбука - подробнее читайте в материале Styler.
Карта или ноготь
Когда наклейки изнашиваются, по краям они начинают постепенно отклеиваться. Возьмите обычную пластиковую карточку и попробуйте поднять угол наклейки. Сделать это можно и ногтем.
Если выходит, отклеивайте наклейку следующим образом. После этого удалите остатки влажной тканью из микрофибры. Чтобы снять клей, его нужно подвергнуть высокой температуре. Тогда он нагреется и легко снимется сам.
Кстати, наклейку также можно попытаться просто нагреть, клей высохнет, и она отпадет.
Паста для удаления наклеек
Смешайте пищевую соду и немного воды. У вас должна получиться очень густая паста. Далее добавьте к ней 1-2 столовых ложки уксуса.
Нанесите готовую пасту на наклейку или клей и оставьте до высыхания. После этого тряпкой с мыльной водой протрите пасту.
Масло
Любое жирное вещество отлично справится с наклейкой или ее остатками. Для этого нужно:
- налить немного (не лейте слишком много) масла на участок
- оставьте на десять минут
- чистой тканью вытрите жидкость
- повторите процедуру, пока поверхность будет чистой
Спирт
Известно, что спирт или ацетон способны удалить все что угодно. Так что справятся и с остатками клея, и с наклейками.
- Смочите ткань изопропиловым спиртом.
- Оставьте ее на несколько минут.
- Смойте клей этой же тряпкой.
Важное замечание: Убедитесь, что ноутбук отключен от источников питания при работе с жидкостями. Это убережет электронику устройства.
Моющее средство для посуды
Моющие средства прекрасно справляются с жиром, поэтому клей от наклейки тоже не станет большой проблемой.
На влажную тряпку выдавите немного моющего средства. Убедитесь, что в ткани нет лишней воды. Далее просто потрите тряпкой то место, где еще остался клей или наклейка.
Затем возьмите бумажное полотенце или сухую салфетку и протрите влажное место до полной сухости.
Раньше мы рассказывали, как безопасно чистить экран ноутбука.
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