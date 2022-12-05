Как продлить работу ноутбука без света: эти способы действительно работают

Отключение света надолго лишает возможности пользоваться практически всеми приборами, которым нужна электроэнергия. Часть из таких девайсов не критическая и некоторое время можно обходиться без них. Однако есть такие, которые нужны в постоянном рабочем состоянии, например, ноутбук.

Какие способы помогут продлить работу ноутбука без света - читайте в материале ниже.

Как продлить "жизнь" аккумулятору надолго

В первую очередь вам нужно выяснить, в каком состоянии батарея вашего ноутбука. Считается, что средняя продолжительность "жизни" батареи равна 300-500 циклам. После истечения этой нормы ее емкость снижается до 70-80% от начальной.

Чтобы батарея ноутбука прожила дольше, нужно помнить несколько важных правил:

Ноутбуки не любят резкие перепады температур, а также сильное охлаждение и нагревание - это снижает срок службы аккумулятора быстро до 60%.

Нельзя постоянно держать ноутбук включенным в сеть - аккумулятор перестает выполнять свои функции и со временем не сможет зарядиться до 100%. Периодически заряжайте и разряжайте ноут. Минимум - 10-20%, максимум - до 100%.

Ноутбук должен "дышать", иначе есть риск перегрева. Не кладите ноут на колени, на плед - пользуйтесь специальными подставками и следите, чтобы был открыт доступ к вентиляции.

Проверьте настройки батареи. Выбирайте экономичный режим - это позволит снизить расход до 20%. Настройте автоматическое отключение при 15% заряда.

Раз в пару месяцев запускайте калибровку аккумулятора. Это не всегда позволяет увеличить срок ее "жизни", но помогает ноутбуку правильно измерить заряд, чтобы предотвратить различные проблемы при отключении питания или зарядке.

Как продлить зарядку при отключении света

1. Зайдите в настройки ноутбука и составьте собственный план при питании от батареи - там можно сменить разные параметры.

2. Убавьте яркость экрана вручную. Это поможет вам продлить время пользования ноутом без света.

3. Во время отдыха, ночью или при перемещении с ноутбуком на длительное время - выключайте его полностью. При спящем режиме (когда вы просто закрыли крышку), гаджет все равно использует энергию.

4. Удалите ненужные программы, файлы, очищайте кеш. Мусор в вашем девайсе тормозят работу и ноутбук при этом использует больше питания.

5. При отключении света отключите все дополнительные гаджеты - это позволит ноутбуку работать дольше. Можно отключить веб-камеру, внешнюю карту памяти, USB, Bluetooth, Wi-fi. Эти программы будут использовать зарядку устройству и приводят к разрядке батареи быстрее. Отключите все, что вам на данный момент не нужно.

6. Температурный режим. Без подключения к электричеству, ноутбук должен быть в комфортных условиях - подальше от источников тепла, солнечного света, холода.

При умеренной оптимальной температуре он будет работать значительно дольше. А вот перепады температуры заставят его использовать энергию быстрее.