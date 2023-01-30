Як зняти наліпку з ноутбука, не пошкодивши його поверхню: дієві лайфхаки

Часто на ноутбуках можна зустріти наліпки з виробництва або ж сам власник вирішив прикрасити гаджет і додав кілька стікерів. З часом вони стираються та втрачають привабливий зовнішній вигляд, тому краще від них позбутися.

Як відклеїти наліпки, не пошкодивши поверхню ноутбука - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Картка або ніготь

Коли наліпки зношуються, по краях вони починають помалу відклеюватися. Тож візьміть звичайну пластикову картку та спробуйте підняти кут наліпки. Зробити це можна й нігтем.

Якщо виходить, відклеюйте наліпку таким чином далі. Після цього видаліть залишки вологою тканиною з мікрофібри. Щоб зняти клей, його потрібно піддати високій температурі. Тоді він нагріється та легко зніметься сам.

До речі, наліпку також можна спробувати просто нагріти, клей висохне, і вона відпаде.

Паста для видалення наліпок

Змішайте харчову соду та трохи води. У вас має вийти дуже густа паста. Далі додайте до неї 1-2 столові ложки оцту.

Нанесіть готову пасту на наліпку або клей і залиште до висихання. Після цього ганчіркою з мильною водою витріть пасту.

Олія

Будь-яка жирна речовина чудово впорається із наліпкою чи її залишками. Для цього потрібно:

налити трохи (не лийте занадто багато) олії на ділянку

залиште на десять хвилин

чистою тканиною витріть рідину

повторіть процедуру, доки поверхня буде чистою

Спирт

Відомо, що спирт або ацетон здатні видалити все, що завгодно. Тож впораються і з залишками клею, і з наліпками.

Змочіть тканину ізопропіловим спиртом.

Залиште її на кілька хвилин.

Змийте клей цією ж ганчіркою.

Важливо: переконайтеся, що ноутбук відключено від джерел живлення, коли працюєте з рідинами. Це вбереже електроніку пристрою.

Мийний засіб для посуду

Мийні засоби чудово справляються з жиром, тому клей від наліпки також не стане великою проблемою.

На вологу ганчірку видавіть трохи мийного засобу. Переконайтеся, що в тканині немає зайвої води. Далі просто потріть ганчіркою те місце, де ще залишився клей або наліпка.

Потім візьміть паперовий рушник або суху серветку та витріть вологе місце до повної сухості.