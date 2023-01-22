Как чистить экран ноутбука безопасно, не повреждая лэптоп: советы специалиста

Очистка монитора ноутбуков, ПК и планшетов требует деликатного прикосновения к поверхности, особых чистящих средств, ведь использование неподходящей жидкости может повредить устройство, а слишком большое количество жидкости способно привести к короткому замыканию.

Что следует использовать при процессе чистки экрана ноутбука, чтобы не навредить лэптопу, пишет Good Housekeeping .

Чего следует полностью избегать при очистке девайсов, так это обычных средств для мытья стека, подчеркивает Кэролайн Форте, исполнительный директор научной лаборатории этого американского журнала, в которой тестируется различная продукция - от увлажняющих кремов и до сотовых телефонов.

Она объяснила, что использование чистой сухой салфетки из микрофибры считается лучшим и самым безопасным способом удалить полосы или пятна. К тому же что простое протирание также удаляет бактерии. Однако же для настоящей дезинфекции понадобится чистящее средство.

Чем лучше чистить экран ноутбука

Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так как существуют сотни производителей ноутбуков, а когда речь идет о мониторах, их даже больше. И у всех у них есть свои рекомендации по безопасной очистке, которым действительно лучше следовать.

Если это не решает проблему, могут быть другие шаги, которые можно предпринять в зависимости от типа вашего экрана.

Экраны ноутбуков Mac обычно имеют стеклянное покрытие, но ЖК-экраны моделей ПК могут не иметь стекла.

По словам Форте, большинство ноутбуков и мониторов Apple - или любой ноутбук с защищенным стеклом экраном - можно протирать дезинфицирующими салфетками Lysol или Clorox.

Чтобы убить вирусы и бактерии, после применения традиционных дезинфицирующих салфеток следует подождать около 4-х минут. Затем дайте экрану высохнуть на воздухе и снова отполируйте его тканью из микрофибры.

Важно помнить, что для любого устройства никогда не нужно распылять чистящее средство прямо на экран, так как оно может просочиться в трещины и щели вашего ноутбука, отмечает специалист.

"Всегда сначала распыляйте на ткань, если вы пытаетесь использовать аэрозоли или спреи, и убедитесь, что используемые вами салфетки не слишком влажные", - отмечает Форте.

Как очистить и продезинфицировать монитор ноутбука не с LCD экраном:

Отключите ноутбук от источника питания и выключите его.

Используйте чистую ткань из микрофибры, чтобы протереть экран, удаляя пыль, пятна и любые другие отпечатки пальцев с поверхности.

Отожмите дезинфицирующую салфетку, чтобы убедиться, что она не перенасыщена влагой, и осторожно протрите экран ноутбука по горизонтали и вертикали, убедившись, что он остается влажным в течение времени, требуемого инструкциями на упаковке, и старайтесь не касаться каких-либо отверстий (включая порты или динамики).

Дайте экрану высохнуть на воздухе. Если полосы остались, еще раз протрите их чистой тканью из микрофибры.

Как очистить LCD экран ноутбука:

Если у вас есть ноутбук с ЖК-экраном, вам не следует использовать дезинфицирующие салфетки.

Производители, такие как Hewlett-Packard, указывают, что активные ингредиенты, содержащиеся в салфетках Clorox и Lysol, могут повредить экран. Так, на сайте службы поддержки клиентов HP содержится предупреждение: "Не используйте какие-либо из следующих химикатов или любых растворов, которые их содержат: ацетон, этиловый спирт, толуол, этиловая кислота, аммиак или хлористый метил".

Лучше всего и безопаснее протирать их сухой тканью, а для трудноудаляемых пятен использовать средство для очистки ЖК-дисплеев, осторожно нанося его сначала на ткань, а затем на экран. Помните - никогда не распыляйте прямо на экран!

Дополнительные рекомендации от HP гласят: "Чтобы очистить LCD экран от пятен, используйте неабразивную ткань или полотенце. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания. Аккуратно протрите экран мягкой сухой тканью. Смочите ткань чистящим средством для ЖК-дисплеев, а затем аккуратно проведите тканью по дисплею в одном направлении, двигаясь от верхней части дисплея к нижней".

По словам Форте, салфетки из микрофибры изготовлены из специальных волокон, которые имеют большую площадь поверхности для улавливания грязи, грязи и микробов, а также имеют края, удаляющие бактерии с экрана. Хотя сухая салфетка из микрофибры не может продезинфицировать LCD экран, использование ее для протирания экрана не подвергает его повреждениям, которое могут нанести чистящие средства.