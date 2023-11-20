Как найти работу ограниченно пригодным военным? Лучшие вакансии
За урегулирование вопроса мобилизации ограниченно пригодных к службе лиц украинские чиновники уже взялись. Однако что происходит, если ограниченно пригодным признали действующего военнослужащего?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что означает "ограниченно пригодный к военной службе", кто предоставляет такой статус, что известно о расписании болезней (по которому оценивается пригодность), а также где ограничено пригодным военнослужащим найти вакансии самостоятельно.
При подготовке материала были использованы следующие источники: закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", приказ Министерства обороны №490 от 18.08.2023 об утверждении изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, Lobby X.
Что означает "ограниченно пригодный"
В военное время статус "ограниченно пригодный к военной службе" человек получает после соответствующего решения военно-врачебной комиссии (ВЛК).
Такой статус означает, что военнослужащий:
- имеет определенные заболевания или физические пороки (не позволяющие "полноценно" воевать со страной-агрессором)
- может нуждаться в дополнительном медицинском лечении, наблюдении или реабилитации (в условиях военной службы)
- непригоден к службе в Десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения)
- может и дальше проходить военную службу (с определенными ограничениями или по другим специальностям)
- пригоден к службе в частях (подразделениях) обеспечения, ТЦК и СП, других учреждениях, организациях или учебных заведениях
Недавние изменения
В конце августа текущего года Министерство обороны Украины своим приказом утвердило новое расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе, а также упорядочило и детализировало прохождение службы ограниченно пригодными лицами.
Согласно документу, ВЛК должна одновременно:
- принимать постановление об ограниченной пригодности к военной службе (в результате заболевания, ранения, контузии, увечья и т.п.)
- принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по другой конкретной военной специальности (ВОС)
Украинские военные держатся до последнего (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
В случае признания военнослужащего непригодным к службе по текущей военной специальности, командир части (перед перемещением этого лица на другую должность) может направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.
Вакансии для ограниченно пригодных
Ограниченно пригодный военнослужащий может самостоятельно искать новое место работы, если:
- действующее командование согласно "отпустить" его работать на другой должности (в другом батальоне, бригаде, воинской части)
- его командиры готовы потратить время, чтобы собрать и подписать все необходимые документы насчет перевода
- он имеет подходящие для "новой" должности знания, навыки и образование
Доступных для ограниченно пригодных военнослужащих вакансий на самом деле не так уж много. "Очереди" и "конкурсы" на такие предложения иногда достигают сотен человек.
В то же время попытаться найти "свободные" вакансии стоит:
- пообщавшись с побратимами, друзьями или знакомыми
- на специализированных порталах по поиску работы
- на сайтах и официальных страницах в социальных сетях отдельных батальонов, бригад или воинских частей
- на специализированных платформах, помогающих военным командирам найти мотивированных людей в свои подразделения, а всем желающим - присоединиться к Силам обороны
Согласно данным на платформе Army The Lobby X, военнослужащим с ограниченной пригодностью доступны следующие вакансии:
- офицер отделения персонала
- деловод
- специалист по кибербезопасности
- врач
- координатор направления на проекте SAP
- оператор БпАК
- консультант по учету техники и управлению ремонтами
- эксперт SAP MM К2
- эксперт по складской логистике
- Product Manager
- специалист по обучению пользователей
- юрист
- переводчик
- руководитель горячей линии
- руководитель команды дата-аналитиков
- начальник связи подразделения
- техник автоматизированных систем управления
- эксперт ERP по MM
- руководитель направления "Управление персоналом"
- консультант SAP
- Project Management Officer Lead
- руководитель направления "Оборонное планирование"
- проектный менеджер
- Linux Security Expert
- Windows Security Expert
- инструктор по военной подготовке
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Напомним, ранее мы рассказывали, что для ветеранов в Украине запустят образовательные курсы, но они могут и помогать фронту.
Читайте также, как обжаловать решение ВЛК, если мобилизовали непригодного к службе.