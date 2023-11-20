Как найти работу ограниченно пригодным военным? Лучшие вакансии

За урегулирование вопроса мобилизации ограниченно пригодных к службе лиц украинские чиновники уже взялись. Однако что происходит, если ограниченно пригодным признали действующего военнослужащего?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что означает "ограниченно пригодный к военной службе", кто предоставляет такой статус, что известно о расписании болезней (по которому оценивается пригодность), а также где ограничено пригодным военнослужащим найти вакансии самостоятельно. При подготовке материала были использованы следующие источники: закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", приказ Министерства обороны №490 от 18.08.2023 об утверждении изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, Lobby X.