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Как найти работу ограниченно пригодным военным? Лучшие вакансии

Понедельник 20 ноября 2023 08:03
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Как найти работу ограниченно пригодным военным? Лучшие вакансии Военная служба требует выдержки (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

За урегулирование вопроса мобилизации ограниченно пригодных к службе лиц украинские чиновники уже взялись. Однако что происходит, если ограниченно пригодным признали действующего военнослужащего?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что означает "ограниченно пригодный к военной службе", кто предоставляет такой статус, что известно о расписании болезней (по которому оценивается пригодность), а также где ограничено пригодным военнослужащим найти вакансии самостоятельно.

При подготовке материала были использованы следующие источники: закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", приказ Министерства обороны №490 от 18.08.2023 об утверждении изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, Lobby X.

Что означает "ограниченно пригодный"

В военное время статус "ограниченно пригодный к военной службе" человек получает после соответствующего решения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Такой статус означает, что военнослужащий:

  • имеет определенные заболевания или физические пороки (не позволяющие "полноценно" воевать со страной-агрессором)
  • может нуждаться в дополнительном медицинском лечении, наблюдении или реабилитации (в условиях военной службы)
  • непригоден к службе в Десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения)
  • может и дальше проходить военную службу (с определенными ограничениями или по другим специальностям)
  • пригоден к службе в частях (подразделениях) обеспечения, ТЦК и СП, других учреждениях, организациях или учебных заведениях

Недавние изменения

В конце августа текущего года Министерство обороны Украины своим приказом утвердило новое расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе, а также упорядочило и детализировало прохождение службы ограниченно пригодными лицами.

Согласно документу, ВЛК должна одновременно:

  • принимать постановление об ограниченной пригодности к военной службе (в результате заболевания, ранения, контузии, увечья и т.п.)
  • принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по другой конкретной военной специальности (ВОС)

Как найти работу ограниченно пригодным военным? Лучшие вакансии

Украинские военные держатся до последнего (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по текущей военной специальности, командир части (перед перемещением этого лица на другую должность) может направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Вакансии для ограниченно пригодных

Ограниченно пригодный военнослужащий может самостоятельно искать новое место работы, если:

  • действующее командование согласно "отпустить" его работать на другой должности (в другом батальоне, бригаде, воинской части)
  • его командиры готовы потратить время, чтобы собрать и подписать все необходимые документы насчет перевода
  • он имеет подходящие для "новой" должности знания, навыки и образование

Доступных для ограниченно пригодных военнослужащих вакансий на самом деле не так уж много. "Очереди" и "конкурсы" на такие предложения иногда достигают сотен человек.

В то же время попытаться найти "свободные" вакансии стоит:

  • пообщавшись с побратимами, друзьями или знакомыми
  • на специализированных порталах по поиску работы
  • на сайтах и официальных страницах в социальных сетях отдельных батальонов, бригад или воинских частей
  • на специализированных платформах, помогающих военным командирам найти мотивированных людей в свои подразделения, а всем желающим - присоединиться к Силам обороны

Согласно данным на платформе Army The Lobby X, военнослужащим с ограниченной пригодностью доступны следующие вакансии:

  • офицер отделения персонала
  • деловод
  • специалист по кибербезопасности
  • врач
  • координатор направления на проекте SAP
  • оператор БпАК
  • консультант по учету техники и управлению ремонтами
  • эксперт SAP MM К2
  • эксперт по складской логистике
  • Product Manager
  • специалист по обучению пользователей
  • юрист
  • переводчик
  • руководитель горячей линии
  • руководитель команды дата-аналитиков
  • начальник связи подразделения
  • техник автоматизированных систем управления
  • эксперт ERP по MM
  • руководитель направления "Управление персоналом"
  • консультант SAP
  • Project Management Officer Lead
  • руководитель направления "Оборонное планирование"
  • проектный менеджер
  • Linux Security Expert
  • Windows Security Expert
  • инструктор по военной подготовке

Как найти работу ограниченно пригодным военным? Лучшие вакансииКак найти работу ограниченно пригодным военным? Лучшие вакансииКак найти работу ограниченно пригодным военным? Лучшие вакансииСкриншот

Напомним, ранее мы рассказывали, что для ветеранов в Украине запустят образовательные курсы, но они могут и помогать фронту.

Читайте также, как обжаловать решение ВЛК, если мобилизовали непригодного к службе.

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