Мобилизировали непригодного к службе. Как обжаловать решение военно-врачебной комиссии
В Украине продолжается общая мобилизация, и после получения повестки каждому гражданину призывного возраста нужно пройти медицинский осмотр. Он определяет, пригоден ли человек к военной службе.
Можно ли обжаловать решение военно-врачебной комиссии, если мужчина призывного возраста с ним не согласен и у него есть проблемы со здоровьем, в комментарии РБК-Украина рассказала юрист юридической фирмы Gracers Анастасия Цыбулько.
Когда решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать
Осмотр военно-врачебной комиссии проводят, чтобы определить состояние здоровья и физическое развитие человека. По итогам комиссия выносит заключение или постановление, определяющее пригодность человека к военной службе или к обучению по военным специальностям, комментирует Анастасия Цыбулько.
"ВВК не имеет права признавать пригодным мужчину, который болен одним из видов болезней, определенных Приказом № 402 об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Временная непригодность или ограниченная пригодность в таких случаях определяется комиссией индивидуально", – объясняет она.
Однако есть случаи, когда военнообязанные не согласны с выводами относительно их состояния здоровья. В таких вопросах желательно не медлить, чтобы не пострадать от чужой некомпетентности, предвзятости или превышения пределов полномочий, советует юрист.
"В первую очередь нужно подготовить все документы, которые будут свидетельствовать о необъективности вывода ВЛК о состоянии здоровья. В частности, медицинские справки, копии документов с историей болезней или выводы врачей (государственной больницы) о наличии определенных болезней, которые могут существенно повлиять на несение службы или вообще невозможность выполнения своих служебных обязанностей", – добавляет специалист.
Фото: ВЛК не имеет права признавать пригодным мужчину, который болен одним из видов болезней, определенных Приказом № 402 (Getty Images)
Обжалование решения через суд и другими способами
Постановления центральной ВЛК могут быть обжалованы в судебном порядке. А постановление ВВК регионов – в Центральной военно-врачебной комиссии или в судебном порядке.
Если вы хотите обжаловать постановление ВВК районного и городского уровня без суда, есть вариант обращения к ВВК областного уровня с целью пересмотра такого вывода. В случае необходимости пересмотра или отмены постановлений подчиненных ВЛК, это могут делать военно-врачебные комиссии соответствующих регионов. Центральная ВВК пересматривает постановления ВЛК любых уровней.
По результатам рассмотрения обращения комиссия может принять решение о проведении контрольного или повторного медицинского осмотра.
"Обжалование решения ВЛК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства путем подачи искового заявления, согласно требованиям Кодекса административного судопроизводства Украины. Однако следует учесть, что в судебном порядке предоставляется ограниченный срок такого обжалования: если вы сначала обращается в досудебном порядке, то на обжалование заключения комиссии в суде у вас есть три месяца со дня получения решения о рассмотрении заявления", – отмечает юрист.
Если все-таки человек сразу обращается в суд, то у него есть шесть месяцев со дня вынесения постановления ВЛК.
Фото: Обжаловать решение ВЛК можно в суде (Виталий Носач/РБК-Украина)
Если больного мобилизовали в ВСУ: порядок действий
В случаях, если больного военнообязанного все же мобилизовали и его состояние здоровья значительно ухудшилось, он имеет право на увольнение по состоянию здоровья, которое может подтвердить заключением (постановлением) ВВК о непригодности к военной службе со снятием из военного учета, говорит Анастасия Цыбулько.
"Если больного призвали в ряды ВСУ без учета надлежащих "справок о его болезни или без проведения медицинского осмотра, то необходимо требовать проведения нового осмотра, чтобы получить возможность уволиться из ВСУ по состоянию здоровья", – объясняет собеседница.
В частности, такое обжалование предусматривает:
- Представление рапорта непосредственному командиру с обоснованием имеющихся проблем со здоровьем;
- Получение направления на прохождение ВВК;
- Подготовка всех медицинских документов, подтверждающих существующие проблемы со здоровьем;
- Прохождение ВВК и получение заключения;
- ВЛК направляет заключение в воинскую часть, принимающую решение об увольнении по состоянию здоровья.
Обратите внимание. Лица, виновные в нарушении законодательства о здравоохранении, несут гражданскую, административную или уголовную ответственность согласно законодательству, в соответствии со статьей 80 Закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении".
Напомним, во время действия военного положения в Украине сразу несколько категорий мужчин могут выезжать за границу полностью законно. Одно из оснований для выезда – сопровождение родственников, имеющих инвалидность.
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