Для ветеранов в Украине запустят образовательные курсы, но они могут и помогать фронту

В Украине для ветеранов будут работать образовательные курсы, которые помогут трудоустроиться после службы. Для тех, кто не хочет демобилизоваться, будут предложены инициативы.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

"Ветераны возвращаются в гражданскую жизнь и должны получить гражданскую профессию, если они ее не имели до этого. По статистике, ветераны не хотят возвращаться на прежнее место работы", - говорит Лапутина.



По ее словам, многие ветераны хотят открыть собственное дело, "но для этого необходимы соответствующие знания".

"Мы сейчас создаем центры ветеранского развития в учебных заведениях на уровне области. Совместно с МОН настроили там список быстрых курсов, где человек должен получить сертификат и затем работать в другой сфере", - рассказала министр.

Она отметила, что для тех, кто не хочет демобилизоваться, также было предложено определенные инициативы.

"Даже для людей с ампутациями, например, нижних конечностей - они могут быть операторами дронов. Ведь у человека есть большой опыт боевых действий", - добавляет Лапутина.

Кроме того, речь идет также о реформе, ведь термин "ограниченно пригодный" не позволяет человеку ни в армии быть, даже если хочешь, ни интегрироваться в гражданскую жизнь.

"В ведущих армиях мира такого нет. Люди, если хотят служить, то им могут найти в соответствии с их состоянием здоровья работу и службу, они чувствуют себя достойными, потому что они продолжают защищать государство", - подытожила министр.

Помощь ветеранам, возвращающимся с войны

Напомним, что весной этого года правительство запустило стратегический проект перехода украинцев от военной службы к гражданской жизни.

Так, этой осенью в четырех областях стартовал пилотный проект "Помощника ветерана", который должен помочь военным возвращаться с фронта в гражданскую жизнь. При этом правительство недавно решило расширить инициативу еще на шесть регионов. Сейчас в пилотном проекте есть ветераны и члены их семей, эти люди проходят обучение.

Детальнее о том, что чувствуют бойцы по возвращении и чего ожидают от социума - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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