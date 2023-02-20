Как заставить мужчину думать о вас: 4 простых способа

Удержать интерес мужчины не всегда легко, и почти каждая женщина хочет, чтобы ее избранник больше о ней думал, искал встреч, писал сообщения и звонил. Особенно, на начальных этапах общения.

Есть несколько простых способов вызвать интерес у мужчины и заставить его больше о вас думать. Какие именно - читайте в материале ниже.

Будьте в дефиците

Нет, вам не нужно себя в чем-то ограничивать. Просто занимайтесь своими привычными делами и не высвобождайте много личного времени для нового мужчины. Вас не должно быть много, снизьте количество контактов. Если вы мужчине действительно интересны, то он сам начнет искать возможность с вами пообщаться.

А через несколько дней даже забеспокоится о том, куда вы пропали и начнет выяснять, все ли у вас хорошо. Помните, в каждом мужчине живет охотник.

Сократите общение в социальных сетях

Если вы уже подписаны друг на друга в соцсетях, то у вас есть возможность узнавать о жизни друг друга по сторис, постам и фото. И некоторым мужчинам необязательно оставаться с вами постоянно на связи - ему хватит ваших ежедневных сторис.

Более того, постоянные переписки в мессенджерах создают иллюзию присутствия. Кажется, что вы только и делаете, что общаетесь.

Когда количество информации, сообщений и фото сокращается, мужчина начинает переживать, куда вы подевались и почему вы не следите за его страничкой. Поверьте, современные мужчины на всем этом также помешаны, как и женщины и активные пользователи сразу заметят изменения.

Если вы при этом не общаетесь офлайн, то у него не будет другого выхода, кроме как написать вам и спросить лично - не случилось ли чего. И это будет четким знаком, что все его мысли сейчас заняты вами.

Оставьте ему "сюрприз"

Вещи близкого человека обладают магическими свойствами, и они могут быстро воссоздать в голове приятные воспоминания. Поэтому можно использовать маленькие невинные, но хитрые приемы - оставить что-то в его машине. Например, шарфик с ароматом ваших духов, украшение.

Такое напоминание будет приятным для мужчины, когда он на следующий день после свидания с вами обнаружит вашу вещь на заднем сидении.

Не ограничивайте контакты

Появление в вашей жизни нового человека - не повод отказаться от всего, что было в ней до него. Продолжайте общаться с друзьями, подругами, коллегами и даже поклонниками.

Придерживайтесь границ и не заводите сразу несколько романов, но и не превращайтесь в монашку лишь потому что трижды сходили на свидание с одним и тем же парнем. Тем более, что для мужчины-охотника здоровая конкуренция тоже нужна.

Пока вы не перешли с новым мужчиной в стадию серьезных отношений, принимать знаки внимания от других мужчин можно совершенно спокойно.