Як змусити чоловіка думати про вас: 4 простих способи

Втримати інтерес чоловіка не завжди легко, і майже кожна жінка хоче, щоб її обранець більше про неї думав, шукав зустрічі, писав повідомлення та дзвонив. Особливо на початкових етапах спілкування.

Є кілька простих способів викликати інтерес у чоловіка та змусити його більше про вас думати. Які саме – читайте у матеріалі нижче.

Будьте у дефіциті

Ні, вам не потрібно в чомусь обмежувати себе. Просто займайтеся своїми звичними справами та не вивільняйте багато особистого часу для нового чоловіка. Вас не повинно бути багато, зменште кількість контактів. Якщо ви чоловікові справді цікаві, то він сам почне шукати нагоди з вами поспілкуватися.

А за кілька днів навіть занепокоїться про те, куди ви зникли та почне з'ясовувати, чи все у вас добре. Пам'ятайте, у кожному чоловікові живе мисливець.

Скоротіть спілкування у соціальних мережах

Якщо ви вже підписані один на одного в соцмережах, то у вас є можливість дізнаватися про життя один одного за сторісами, постами та фото. І деяким чоловікам необов'язково залишатися з вами постійно на зв'язку – йому вистачить ваших щоденних сторіс.

Мало того, постійні листування у месенджерах створюють ілюзію присутності. Здається, що ви тільки робите, що спілкуєтеся.

Коли кількість інформації, повідомлень та фото скорочується, чоловік починає переживати, куди ви поділися і чому ви не стежите за його сторінкою. Повірте, сучасні чоловіки на всьому цьому також схиблені, як і жінки й активні користувачі відразу помітять зміни.

Якщо ви при цьому не спілкуєтеся офлайн, то він не матиме іншого виходу, окрім як написати вам і запитати особисто - чи не сталося чого. І це буде чітким знаком, що всі його думки зараз зайняті вами.

Залишіть йому "сюрприз"

Речі близької людини мають магічні властивості, і вони можуть швидко відтворити в голові приємні спогади. Тому можна використовувати маленькі безневинні, але хитрі прийоми – залишити щось у його машині. Наприклад, шарфик з ароматом ваших парфумів, прикрасу.

Таке нагадування буде приємним для чоловіка, коли він наступного дня після побачення з вами виявить вашу річ на задньому сидінні.

Не обмежуйте контакти

Поява у вашому житті нової людини - не привід відмовитися від усього, що було до неї. Продовжуйте спілкуватися з друзями, подругами, колегами та навіть шанувальниками.

Дотримуйтесь кордонів і не починайте відразу кілька романів, але й не перетворюйтеся на черницю лише тому, що тричі сходили на побачення з одним і тим же хлопцем. Тим більше, що для чоловіка-мисливця здорова конкуренція також потрібна.

Поки ви не перейшли з новим чоловіком на стадію серйозних стосунків, приймати знаки уваги від інших чоловіків можна спокійно.