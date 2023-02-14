Три горьких правды о любви: она не является всем, что нам нужно

Главное чувство многие годы идеализируют и считают решением всех проблем, именно она является конечным пунктом в песнях, фильмах и книгах. Но в реальности любовь является началом, и идеализация сильно мешает нам на пути к счастью.

Любовь очень важна в жизни каждого человека, но увы, она не является единственным, что нужно в жизни. А порой бывает так, что настоящая любовь есть между людьми, но ее недостаточно для хороших отношений или счастья.

Почему любовь это не все, что нам нужно и какие есть три горькие правды об этом чувстве, рассказал известный писатель Марк Менсон в своей книге Love is Not Enough.

Любовь не всегда совпадает с совместимостью

Если вы в кого-то влюбились, то это не означает, что ваш выбор - отличный партнер для вас на долгий срок Любовь - это эмоциональный процесс, а совместимость - логический. И необязательно они происходят одновременно.

Поэтому можно влюбиться в человека, который не относится к вам хорошо, заставляет вас чувствовать и думать о себе хуже, чем вы есть, не уважает вас настолько, насколько вы уважаете его или у которого настолько неустроенная жизнь, что он может сделать так, чтобы и ваша пошла под откос.

Можно полюбить человека, у которого другие жизненные цели, вкусы и амбиции и порой они не просто отличны от ваших, а противоречат им. И его философские убеждения или мировоззрение вступают в конфликт с вашей реальностью.

Парадоксально, но факт - можно влюбиться в того, кто вытягивает из вас жизненные силы и лишает счастья.

Когда вы встречаетесь и ищете партнера, вы должны руководствоваться не только вашим сердцем, но и разумом. Конечно, хочется найти того, кто заставит сердце трепетать, а бабочек в животе - петь. Но вам нужно оценивать человека по тому, как он относится к другим людям, какие у него амбиции и мировоззрение. Если вы влюбитесь в человека, который вам не подходит - вас ждут трудные времена.

Любовь не решает проблемы

Пока любовь заставляет вас чувствовать себя лучше по поводу ваших жизненных проблем, она не решает ни одну из них.

В качестве примера Марк привел ситуацию со своей девушкой. Отношения длились почти 3 года, и они были безумно влюблены друг в друга. Они жили в разных городах, у них не было денег и возможности видеться часто друг с другом.

Они часто ссорились и постоянно напоминали себе, что раз у них такие сильные чувства, то они найдут способ все решить, нужно только подождать и посмотреть. Любовь заставляла их чувствовать, что они могут все преодолеть.

Но на самом деле ничего не менялось, проблемы не решались, ссоры повторялись, а аргументы становились жестче. Порой они часами висели на телефоне и практически ничего не говорили друг другу.

"Американские горки эмоций могут быть опьяняющими, каждая покоренная высота кажется в более впечатляющей, но, пока у нас не появится стабильной твердой почвы под ногами, прилив эмоций в конечном итоге смоет все", - подчеркивает писатель.

Любовь не всегда стоит того, чтобы жертвовать собой

Одна из важных характеристик любви к кому-то - ваша способность думать об этом человеке, о его нуждах больше чем о своих. Но вопрос о том, чем вы жертвуете и стоит ли оно того, как правила, задают редко.

В любовных взаимоотношениях нормально для обоих иногда жертвовать своими желаниями, своими потребностями и своим временем друг ради друга. Это адекватное и здоровое поведение и именно оно делает отношения по-настоящему классными.

Но, когда доходит до ущерба собственному уважению, чувству собственного достоинства, физическому состоянию, амбициям и жизненной цели только ради того, чтобы быть с кем-то, любовь становится проблематичной. Любовные взаимоотношения предполагаются как дополнение к нашей индивидуальности, а не угроза ей или ее замена.

Если мы оказываемся в ситуации, когда мы терпим неуважительное или оскорбительное поведение, то, по существу, мы делаем следующее: мы позволяем нашей любви поглотить нас и свести нас на нет. Если мы не будем осторожны, то останемся лишь в качестве оболочки человека, которым когда-то были.

Менсон отмечает, что мы часто в романтических отношениях терпим поведение, которые никогда б не позволили своим друзьям.

"Единственный способ получать полное удовольствие от любви – это найти в жизни что-то более важное, чем любовь", - считает писатель.