Как сохранить спину и зрение детей на дистанционном обучении: советы врачей

Поэтому возникает логичный вопрос: как защитить глаза и спину ребенка во время длительного пребывания перед экраном?

Школьное образование изменилось, и обучение из классов перемещается в онлайн-мир. Дети проводят перед экранами мониторов гораздо больше часов, чем должны были.

Styler нашел ответ на этот вопрос, потому делится этими советами вместе с вами.

Врач педиатр медицинского центра для женщин и детей Ирина Гаврилюк говорит, что сегодня наши дети должны оставаться здоровыми и активными, как никогда раньше.

"Ведь правильный баланс между обучением и физической нагрузкой помогает

поддерживать в здоровом состоянии психику и эмоции, способствует эмоциональной стойкости, лучшей социальной адаптации", - объясняет педиатр.

Работайте за экраном монитора в хорошо освещенной комнате

Достаточно освещайте рабочее место. Убедитесь, что яркость света в комнате ребенка равна яркости экрана компьютера. Также старайтесь избегать ламп высокой интенсивности, создающих блики на экране.

Используйте для обучения ноутбуки/планшеты

Мобильные телефоны создают большую нагрузку на глаза. Поскольку экраны телефонов меньше по сравнению с экранами ноутбуков, ребенок должен смотреть на них с более близкого расстояния, что вызывает больше негативных последствий для глаз.

Правильное положение монитора

Расположение монитора может увеличить напряжение глаз. Важно, чтобы он был расположен на должном расстоянии от глаз.

В оптимальном варианте экран компьютера должен быть на 15-20 градусов ниже уровня глаз от центра экрана и на расстоянии не менее 30 см от глаз, идеально 50-80 сантиметров. Это расстояние вытянутой руки.

Как правильно сидеть за монитором (фото: архив эксперта)

Частое моргание глазами

Существует тенденция увлекаться просмотром экрана, и дети часто забывают моргать. Это приведет к слезоточивости глаз, сильному морганию или дискомфорту в глазах.

Все это - результат сухости глаз, вызванной недостаточным морганием, и это чаще возникает в комнатах с кондиционером.

Делайте регулярные перерывы

В идеале нужно придерживаться правила 20-20-6, утверждающего, что каждые 20 минут мы должны отводить взгляд от экрана на 20 секунд на объект на расстоянии 6 метров. Эти короткие перерывы дают нашим глазам возможность сменить фокус на удаленный объект, а также помогают мышцам шеи расслабиться.

Вполне возможно, что онлайн-занятия продлятся более 20 минут, в таком случае следует сделать перерыв, как только закончится урок, или когда удобно во время урока.

Проводите время на открытом воздухе

Отдых на свежем воздухе является одним из немногих доказанных факторов защиты от близорукости. Поэтому для ребенка очень важно проводить время на свежем воздухе, всматриваясь в отдаленные предметы.

Время, проведенное на солнце, также полезно для общего здоровья организма благодаря увеличению выработки витамина D, укреплению иммунитета и эмоционального благополучия.

Детям важно проводить время на улице (фото: Freepik)

Физическая активность и игры

ВОЗ рекомендует для детей и подростков физическую активность не менее часа в день три раза в неделю. Важно, чтобы деятельность была регулярной и разнообразной. Это могут быть:

прогулка в магазин, выгул собаки, поход в парк с друзьями, помощь по дому, игра с мячом

упражнения для укрепления мышц и костей

аэробная нагрузка

Дети учатся в первую очередь через игры. Это может быть игра на улице, настольные игры или направленная игра под присмотром родителей.

Множество игр и мероприятий помогают закрепить изученное в школе, учат противостоять проблемам, искать пути их решения и применять полученные знания.

Правильное и сбалансированное питание

Хорошее сбалансированное питание чрезвычайно важно для всех нас и особенно для детей. Нет сомнения, что все витамины и микроэлементы важны для организма, а некоторые из них - особенно важны для глаз.

К ним относятся витамин А, витамин С, витамин Е, лютеин и омега-жирные кислоты. Они содержатся в зеленых листовых овощах, моркови, свекле, цитрусовых, миндалинах, грецких орехах, яйцах, рыбе и т.д.

Здоровый сон

Дети от 5 до 13 лет должны иметь от 9 до 11 часов сна и подростки 14–17 лет - от 8 до 10 часов непрерывного сна.

Избегайте просмотра экранов монитора за час до сна. Излучение синего света от устройств может препятствовать хорошему и качественному сну, поэтому пусть ваши дети засыпают в полной темноте.