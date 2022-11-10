Чем кормить ребенка на дистанционке: это должны знать все родители

В связи с войной образование в Украине претерпело значительные изменения. Теперь когда дети учатся в большинстве своем дома, именно родители ответственны за питание школьников в перерывах между онлайн-уроками.

Планирование приемов пищи

Консультант по общественному здоровью Минздрава Украины Олег Швец советует организовать ребенку три стандартных приема пищи, которые включают завтрак, обед и ужин. Также можно добавить до двух перекусов в день, но не больше.

Если ребенок нуждается, можно делать второй завтрак между 10 и 11 часами не менее 20 минут. Лучшее время для обеда специалист считает 25-30 минут между 13 и 14 часами.

Тарелка здорового питания (фото: suprun.doctor)

Какие перекусы могут быть?

Лучше всего отдавать предпочтение овощам или фруктам, орехам, сухофруктам, различным семенам. Также неплохим вариантом могут стать цельнозерновые хлебцы или крекеры.

Все дети любят сладкое, и строго его запрещать без веской причины не стоит. Однако пусть в рационе вашего чада оно занимает не больше 10% еды в день, то есть суточная норма сахара для ребенка составляет 25 грамм.

Продукты, которые следует добавить в рацион

Первыми в списке идут, конечно, овощи и фрукты. Итого взятые они должны составлять примерно половину тарелки школьника ежедневно. Берите разные овощи и готовьте их каждый раз по-разному: запекайте, варите, жарьте, делайте салаты или ешьте сырыми. В выборе фруктов также придерживайтесь разнообразия.

Следующим пунктом станут цельнозерновые каши, хлеб, макароны и т.д. В отрубях и зернах они содержат необходимые для работы мозга и всего организма микроэлементы. К тому же избыточное количество изделий из белой муки провоцирует появление лишнего веса, чего не скажешь о цельном зерне.

Молочные продукты также должны присутствовать в питании ребенка. Всем известно, что молоко, домашний творог, ряженка и т.д. содержат необходимый для костей кальций.

Не забывайте и о яйцах для малышей. В одном яйце содержится дневная норма витамина D, именно сейчас начался сезон его дефицита.

Также в ежедневный рацион школьника следует добавлять мясо птицы, красное мясо и рыбу. Здесь можете выбирать любое по душе вашему маленькому дегустатору, ведь в большинстве случаев роль играет способ приготовления самого продукта.

План здорового питания ребенка на дому (фото: t.me/mozofficial)