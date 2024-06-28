Як змінилися зовні найміцніші українські зіркові пари за роки спільного життя (фото)

У світі шоу-бізнесу рідко можна зустріти по-справжньому міцні та віддані пари, які зберігають свої стосунки протягом багатьох років. Однак наші герої - виняток.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує поглянути, якими вони були, коли одружилиcя, і як змінилися відтоді, йдучи пліч-о-пліч по життю.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Історія кохання відомих акторів почалася 14 лютого 1991 року під час репетицій. Того ранку Ольга знайшла на своєму гримерному столику шоколадне серце із запискою: "Приходь завтра до мене, я з'їм тебе, як ти цей шоколад".

У цей момент вона усвідомила, що закохалася. Будучи в шлюбі з батьком своєї старшої доньки Антоніни Паперної, вона незабаром розлучилася і почала нову щасливу главу свого життя з Віталієм.

Пара обмінялася обітницями за п'ять років, а у 2002-му у них народилася дочка Анна. Разом подружжя вже 28 років.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Сніжана та Сергій Бабкіни

У березні зіркове подружжя Сергій і Сніжана Бабкіни відзначили 15 років спільного життя.

Актори познайомилися у 2007 році, працюючи в "Театрі 19". Через два роки вони таємно одружилися.

Пройшовши через безліч випробувань, пара залишається однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі.

У Сергія і Сніжани двоє спільних дітей - дочка Веселина і син Єлисей, а також син Артур від попередніх стосунків Сніжани.

Сніжана та Сергій Бабкіни (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов

Історія Руслани та її чоловіка Олександра Ксенофонтова, які у шлюбі вже 27 років, почалася з того, що співачці порекомендували звернутися до Олександра за професійною порадою як до досвідченого звукорежисера.

Це знайомство поклало початок їхній дружбі, яка стрімко переросла в романтичні стосунки. У 1995 році вони пов'язали себе узами шлюбу.

Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв

Ведуча Маша Єфросиніна та її чоловік, військовослужбовець Тимур Хромаєв познайомилися в столичному кіоску.

Маша зайшла за яблучним соком, а Тимур - за водою. Чоловік, помітивши знаменитість, запитав, чи не бачив її десь раніше, що викликало в неї обурення.

Згодом між ними зав'язалися романтичні стосунки, і у 2003 році пара одружилася.

Хоча закохані переживали кризу і були на межі розлучення, їм вдалося зберегти свій шлюб.

Тепер Єфросиніна і Хромаєв виховують двох дітей - доньку Нану і сина Сашу.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Вікторія та Юрій Ткач

Відомий український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Ткая познайомився з дружиною завдяки мамі.

Це сталося на дні народження батька знаменитості. Вікторії тоді було 16 років і вона здалася гумористові дуже милою та культурною.

Друга їхня зустріч відбулася аж через п’ять років. На той час дівчині вже виповнилося 19, а Юрі - 27.

Тоді Ткач мав провести день народження танцювального колективу його мами. Там знову була Віка, яка на репетиції, за словами коміка, сама підсіла до нього.

Так пара і почала спілкуватися, а незабаром і одружилася.

Вікторія та Юрій Ткач (фото: instagram.com/yuriy_tkach)