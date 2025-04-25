Как изменились звезды сериала "Малкольм в центре внимания": фото 25 лет назад и сейчас

"Малкольм в центре внимания": что известно о продолжении

О возвращении легендарного ситкома стало известно в конце прошлого года. Disney сообщил о запланированном выходе четырех новых эпизодов в 2025 году с участием оригинального актерского состава. Точную дату премьеры еще не назвали, но съемки начались.

Так, к своим ролям вернутся Фрэнки Муниз (Малкольм), Брайан Крэнстон (Хэл) и Джейн Качмарек (Лоис). Последние играют отцов. Кристофер Мастерсон и Джастин Берфилд также возвращаются к своим ролям Фрэнсиса и Риза в новом сериале.

А вот Эрик Пер Салливан не вернется в роли Дьюи, поскольку отказался от актерской деятельности. Его взрослую версию воплотит Кейлеб Эллсворт-Кларк. Джейми сыграет Энтони Тимпано.

Самого младшего ребенка в семье, на появление которого намекали в конце шоу, сыграет небинарная актриса Вон Мюрре.

Кадры из сериала "Малкольм в центре внимания" (скриншот)

Как изменились актеры за 25 лет

Исполнитель главной роли на днях поделился закадровым фото со съемок и показал, как они изменились за годы. На снимке он позирует со своими экранными родителями.

"Всегда хорошо, когда мама и папа рядом!" - трогательно подписал кадр Фрэнки.

Актеры сериала "Малкольм в центре внимания" сейчас (фото: x.com/frankiemuniz)

Какой будет перезагрузка

В новых эпизодах семья Малкольма соберется вместе по случаю 40-летия брака Хэла и Лоис. На праздновании в частности будет дочь главного героя Лия. По словам создателей, она унаследовала от папы ум и сарказм, но в то же время бывает более чувствительной и эмоциональной.

Напомним, сериал "Малкольм в центре внимания" выходил на телеканале Fox с 9 января 2000 по 14 мая 2006 года. Он насчитывает 7 сезонов.

По сюжету в доме, где живет главный герой, постоянно случаются забавные ситуации. Дети дебоширят и надоедают соседям, что заставляет их родителей нервничать. Ситком получил премии "Эмми" и "Грэмми".