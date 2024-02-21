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Как изменились главные актеры приключенческой мелодрамы "Голубая лагуна" (фото)

Среда 21 февраля 2024 21:52
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Как изменились главные актеры приключенческой мелодрамы "Голубая лагуна" (фото) Кадр из фильма "Голубая лагуна"
Автор: Юлия Любченко

Фильм "Голубая лагуна" стал для зрителей невероятной историей выживания и любви на безлюдном острове, которая покорила сердца миллионов.

РБК-Украина (проект Styler) решило показать вам, как сейчас смотрятся главные актеры киноленты.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Кинориум.

Как сейчас выглядят главные актеры фильма "Голубая лагуна"

Фильм вышел в прокат еще в 1980 году. Сюжет рассказывает, как однажды в открытом море на корабле произошел пожар, в результате чего он пошел ко дну. В одной из лодок спаслись двое детей - сын капитана и его племянница. Мальчик и девочка начали жить долгие годы на прекрасном тропическом острове. Но со временем они взрослеют, и в их сердцах зарождается настоящая, чистая любовь.

Брук Шилдс

Брук сыграла роль Эмелин Лестрейндж, когда ей было всего 15 лет, но актриса выглядела старше. Но стоит заметить, что свой путь в большое кино она начала еще в детстве, а также работала моделью. Успех "Голубой лагуны" не стал яркой точкой в карьере звезды.

В течение многих лет она получала престижные награды. Шилдс также не покидала моделинг, поэтому до 58 лет сохранила стройную фигуру и выразительную внешность, которой и сейчас покоряет поклонников.

Как изменились главные актеры приключенческой мелодрамы &quot;Голубая лагуна&quot; (фото)

Брук Шилдс (фото: Кинориум)

Как изменились главные актеры приключенческой мелодрамы &quot;Голубая лагуна&quot; (фото)

Брук Шилдс (фото: instagram.com/brookeshields)

Кристофер Аткинс

Роль Ричарда Лестрейнджа в "Голубой лагуне" стала дебютной для Кристофера. И уже после премьеры он был номинирован на известную и престижную премию "Золотой глобус" в категории лучший актерский дебют. Итак, роль красавца на безлюдном острове открыла ему дверь в мир великого кино.

Поговаривают, что он тратил все заработанные деньги на алкоголь и развлечения, поэтому мало внимания уделял развитию в актерстве. После съемки в еще нескольких фильмах популярность Аткинса пошла на убыль, хотя у него есть потенциал. Его актерская карьера закончилась очень молниеносно, в частности, так же, как и началась. Сейчас актеру 63 года и он выглядит довольно хорошо.

Как изменились главные актеры приключенческой мелодрамы &quot;Голубая лагуна&quot; (фото)Как изменились главные актеры приключенческой мелодрамы &quot;Голубая лагуна&quot; (фото)

Кристофер Аткинс (фото: Кинориум)

Раньше мы рассказывали о том, как сейчас выглядят главные герои романтической истории "Красавица".

Также смотрите, как изменились главные актеры колоритной комедии "Укрощение строптивого" .

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