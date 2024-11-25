Как изменились Элен и Николя из культового сериала "Элен и ребята" (фото)

Мало кто помнит, что "Элен и ребята" является спин-оффом сериала "Первые поцелуи". В этом проекте Элен Ролле играла роль сестры главной героини, но продюсер Жан-Люк Азула увидел в ней огромный потенциал и предложил ей стать главной звездой нового проекта.

Его выбор оказался точным: сериал, который выходил в эфир всего два года, получил огромную популярность в разных странах, а во Франции началась настоящая «эленомания».

Зрители не могли представить телевечера без очаровательной блондинки с ямочками на щеках! На волне этого успеха Ролле также заявила о себе как певица - ее альбомы быстро стали хитами.

Элен Ролле и Патрик Пьюдеба (фото: Кинориум)

Жан-Люк Азуле после окончания "Элен и ребята" запустил еще три сериала, продолжающих любовную линию Элен и Николя: "Мечты любви", "Каникулы любви“ и "Тайны любви“.

Последний идет на французском телевидении с 2011 года! В "Тайнах любви" герои выросли, переехали в Париж, и ведут взрослую жизнь - конечно, продолжая круглосуточно существовать в пучине любовных переживаний. Конечно, они сильно изменились за эти годы.

История Элен на экране настолько растянулась, что за это время она и Патрик Пьюдеба успели закрутить тайный роман, расстаться, остаться друзьями и продолжить работать вместе. Для зрителей их персонажи за все эти годы так и остались супружеской парой с детьми.

Сейчас Николя 52 года, а Элен - 55. Пьюдеба впервые женился лишь в 2021 году, его избранницей стала стоматолог по имени Магали.

Патрик Пьюдеб с семьей (фото: instagram.com/puy2batoff)

Элен Ролле никогда не была замужем, но у нее есть дети: в 2013 году она усыновила из эфиопского детдома брата и сестру. Актриса тщательно скрывает их от публичности.

Сегодня она уже приняла тот факт, что так и не нашла постоянного партнера. С Патриком их связывают теплые дружеские отношения, и они признаются, что спустя годы воспринимают друг друга как членов семьи.

Элен Ролле (фото: instagram.com/helenerolles.officiel)