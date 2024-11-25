Як змінилися Елен і Ніколя з культового серіалу "Елен і друзі" (фото)

Мало хто пам'ятає, що "Елен і друзі" є спін-офом серіалу "Перші поцілунки". У цьому проєкті Елен Ролле грала роль сестри головної героїні, але продюсер Жан-Люк Азула побачив у ній величезний потенціал і запропонував їй стати головною зіркою нового проєкту.

Його вибір виявився влучним: серіал, який виходив у ефір лише два роки, здобув величезну популярність у різних країнах, а у Франції розпочався справжній "еленоманія".

Глядачі не могли уявити телевечори без чарівної білявки з ямочками на щоках! На хвилі цього успіху Ролле також заявила про себе як співачка - її альбоми швидко стали хітами.

Елен Ролле і Патрік П'юдеба (фото: Кіноріум)

Жан-Люк Азуле після закінчення "Елен і друзі" запустив ще три серіали, що продовжують любовну лінію Елен і Ніколя: "Мрії кохання", "Канікули кохання" і "Таємниці кохання".

Останній йде на французькому телебаченні з 2011 року! У "Таємницях кохання" герої виросли, переїхали до Парижа, і ведуть доросле життя - звісно, продовжуючи цілодобово існувати в безодні любовних переживань. Звичайно, вони сильно змінилися за ці роки.

Історія Елен на екрані настільки розтягнулася, що за цей час вона і Патрік П'юдеба встигли закрутити таємний роман, розлучитися, залишитися друзями і продовжити працювати разом. Для глядачів їхні персонажі за всі ці роки так і залишилися подружньою парою з дітьми.

Зараз Ніколя 52 роки, а Елен - 55. Пьюдеба вперше одружився лише 2021 року, його обраницею стала стоматологиня на ім'я Магалі.

Патрік П'юдеба з родиною (фото: instagram.com/puy2batoff)

Елен Ролле ніколи не була одруженою, але в неї є діти: у 2013 році вона всиновила з ефіопського дитбудинку брата й сестру. Актриса ретельно приховує їх від публічності.

Сьогодні вона вже прийняла той факт, що так і не знайшла постійного партнера. З Патріком їх пов'язують теплі дружні стосунки, і вони зізнаються, що через роки сприймають одне одного як членів сім'ї.

Елен Ролле (фото: instagram.com/helenerolles.officiel)