ua en ru
Ср, 22 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как сейчас выглядит красавица Баффи из сериала об истребительнице вампиров (фото)

Среда 22 мая 2024 08:15
UA EN RU
Как сейчас выглядит красавица Баффи из сериала об истребительнице вампиров (фото) Сара Мишель Геллер (фото: кадр из сериала)
Автор: Иванна Пашкевич

Сара Мишель Геллар была одной из самых популярных актрис 2000-х годов, прославившись своими яркими ролями в таких проектах, как "Двойник", "Безумцы", "Теория большого взрыва", "Секс в большом городе", и, конечно, "Баффи - истребительница вампиров".

Прошло много лет, где сейчас звезда? Рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как выглядит и чем сейчас занимается Сара Мишель Геллар

Популярные журналы часто включали ее в списки самых красивых женщин мира, а ее романтические отношения со знаменитыми личностями привлекали много внимания. Особенно широко обсуждался ее брак с Фредди Принцем-младшим.

Сара Мишель легко справлялась как с комедийными, так и с драматическими ролями, хотя она признавалась, что больше всего любит комедийные. По ним же зрители ее запомнили больше всего.

Как сейчас выглядит красавица Баффи из сериала об истребительнице вампиров (фото)

Как сейчас выглядит красавица Баффи из сериала об истребительнице вампиров (фото)

Сара Мишель Геллер (фото: кадр из сериала "Баффи - победительница вампиров")

Сейчас актрисе 47 лет. В последнее время она реже появляется в СМИ, ведя тихую, спокойную семейную жизнь, занимаясь воспитанием двоих детей. Звезда редко принимает участие в съемках.

Примерно раз в год Сара может позволить себе сняться в новом проекте, но они уже не приносят ей былой славы.

Артистка активно занимается общественной деятельностью, руководя несколькими благотворительными программами. Ее внешностью по-прежнему восхищаются фаны.

Как сейчас выглядит красавица Баффи из сериала об истребительнице вампиров (фото)

Как сейчас выглядит красавица Баффи из сериала об истребительнице вампиров (фото)

Как сейчас выглядит красавица Баффи из сериала об истребительнице вампиров (фото)

Как сейчас выглядит красавица Баффи из сериала об истребительнице вампиров (фото)Как сейчас выглядит красавица Баффи из сериала об истребительнице вампиров (фото)

Сара Мишель Геллер (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Смотрите, как сегодня выглядит главная героиня фильма "Спеши любить"

Также узнайте, как сейчас выглядят актеры культовой мелодрамы "Из 13 в 30".

Читайте РБК-Украина в Google News
Актриса Фильмы Звёзды
NEWS
Украинские защитники сбили все "Шахеды", которые РФ запускала для атаки этой ночью
Украинские защитники сбили все "Шахеды", которые РФ запускала для атаки этой ночью