Что стало с красавицей Кати из культового французского сериала "Элен и ребята" (фото)

Актриса Кати Андрее исполнила роль самой стильной и изящной героини в сериале. Однако из-за любви она ушла из проекта на его пике популярности.

Где она теперь и как выглядит - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Главные герои "Элен и ребята" (фото: instagram.com/helenerolles.officiel)

В октябре 1994 года в Украине была показана первая серия популярного молодежного сериала "Элен и ребята", а два года спустя его сняли с эфира.

За это время главные герои сериала стали настоящими кумирами подростков: почти каждый школьник спешил домой после уроков, чтобы не пропустить новую серию о приключениях французских студентов.

Одну из главных ролей в ситкоме исполнила Кати Андрея. Она воплотила на экране стильную героиню, любимую жгучего брюнета Этьена.

К моменту участия в проекте Кати уже добилась успеха в карьере модели и даже завоевала титул "Мисс Каркассон - 1988" в своем родном городе.

Во время съемок сериала ее "киношная" любовь с Этьеном, которую играл модель Давид Пру, превратилась в настоящие чувства. Их роман развивался быстро, и вскоре они поняли, что не хотят проводить все свое время на съемочной площадке "Элен и ребята", а затем и на других проектах.

Кати и Давид (фото: кадр из сериала "Элен и ребята")

После завершения съемок 70-й серии сериала парень покинул проект, а вслед за ним пошла его партнерша. Влюбленные поженились, и каждый из них продолжил карьеру модели.

Андрея сотрудничала с известными косметическими брендами и журналами. В кино она сыграла еще три роли, после чего завершила актерскую карьеру.

Пру больше не появлялся на экране после "Эллен и ребята", и роль Этьена осталась его единственной.

В браке пары родились сын и дочь, но спустя 10 лет семья распалась.

Как выглядит сейчас Кати

В свои 54 года звезда так же привлекательна и стройна, хотя теперь она шатенка, а не брюнетка.

Через несколько лет после развода она вышла замуж за адвоката. Ведет непубличную жизнь, воспитывает детей от Давида и 9-летнего сына от второго мужа.

Кати Андрее с мужем и детьми (фото: instagram.com/cathy.al)

А вот Пру после развода продолжил карьеру модели, с возрастом становясь только более привлекательным, но занимался этим недолго.

Сейчас он больше известен как фотограф, чьи выставки проходят по всей Европе.

Давид Пру (фото: instagram.com/davidproux)