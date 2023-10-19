Как жили киевляне в 1980-х годах: жизненные фотографии немецкого фотографа

В сети появились фотографии из жизни Киева в 1980-х годах. На них гости и жители города гуляют по солнечным улочкам, покупают продукты и ждут общественный транспорт. Фотографии сделал немецкий фотограф Цольнер во время своего приезда в украинскую столицу.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -пост Назара Довженко делится фотографиями тогдашнего Киева и рассказывает о жизни в те годы.

Какова была жизнь в 1980-х годах

Период между 1985 и 1991 годами называют "перестройкой". Это общее название совокупности проводимых в СССР политических и экономических реформ.

Кроме них, в то время также проводилась так называемая "антиалкогольная кампания". Она стала одной из первых мер "перестройки".

Людный в Крещатик в 1980-е годы (фото: facebook.com/Старые фото Киева)

Центральный комитет КПСС решил принять меры по преодолению пьянства и алкоголизма. Предполагалось повышение розничных цен и одновременно резкое сокращение производства ликероводочной продукции. Дошло даже до вырубки виноградников.

Однако известно, что запретный фрукт особенно привлекателен, поэтому по всей стране вырос уровень самогоноварения, стали более распространены наркомания и токсикомания. А еще государственный бюджет не досчитался около 67 млрд рублей. Учитывая такие потери, через год антиалкогольная кампания провалилась и была отменена.

Торговля мясными изделиями у Бессарабского рынка (фото: facebook.com/Старые фото Киева)

Период перестройки помнит также катастрофу на Чернобыльской АЭС. Она произошла 26 апреля 1986 года. В результате тысячи квадратных километров территории Беларуси, Украины и России оказались зараженными, а десятки тысяч человек получили радиоактивное облучение, многие из них впоследствии умерли от лучевой болезни.

Андреевский спуск вскоре после реконструкции (фото: facebook.com/Старые фото Киева)

Интересна "перестройка" с ракурса того, что появляются первые признаки демократии. Так, например, введение политики гласности. В соответствии с ней прекращались преследования инакомыслящих и церкви, сняли цензуру для газет, разрешили ранее запрещенные книги (правда, в основном российских писателей), появлялись политические передачи и т. д.

Литературно-мемориальный музей Булгакова (фото: facebook.com/Старые фото Киева)

Несмотря на все положительные изменения политика "перестройки" к началу 1990-х все равно привела к обострению кризиса во всех сферах жизни общества, что повлекло за собой ликвидацию власти КПСС и распад СССР.