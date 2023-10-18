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Смотрите, как 70 лет назад выглядел первый жилой массив Киева (фото)

Киев, Среда 18 октября 2023 12:32
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Смотрите, как 70 лет назад выглядел первый жилой массив Киева (фото) Фото: Жилищный массив в Киеве в 1959 году (John William Reps)
Автор: Людмила Жукова

Киев 60 лет назад выглядел совсем по-другому, тогда только появлялась застройка столицы "хрущевками".

Как тогда смотрелся первый жилой массив, смотрите в материале ниже.

При написании материала использовались источники: Библиотека Корнельского университета, Википедия.

На снимках можно увидеть Первомайский массив - жилой массив в юго-западной части Киева в составе Соломенского района.

Это был первый жилой массив, созданный методом индустриального домостроения – северная часть массива в конце 1950-х была застроена первыми кирпичными "хрущевками" Киева серий 1-438 и 1-406.

Авторами проекта массива были архитекторы О. И. Заваров, С. Б. Шпильт и Л. Г. Стависько.

В ходе строительства была снесена большая часть домов первой половины 20 века (в период с 1960-х до 1980-х годов).

В тот момент район был достаточно прогрессивный и строился комплексно. В частности, там были школа, детские сады, бытовой комплекс, универмаг, гастроном, кинотеатр, зоны отдыха и даже открытый бассейн.

Первомайский массив застраивался "хрущевками" ранних типов. Они имели улучшенную планировку, большие окна и высшие потолки.

В отличие от более поздних проектов экономического жилья, "хрущевки" Первомайского массива сохраняли определенные признаки архитектурного убранства.

Впоследствии любой декор был устранен с фасадов "хрущевок", поскольку риторика строительства жилья "без излишеств" набирала все большие обороты.

Смотрите, как 70 лет назад выглядел первый жилой массив Киева (фото)Смотрите, как 70 лет назад выглядел первый жилой массив Киева (фото)Смотрите, как 70 лет назад выглядел первый жилой массив Киева (фото)Смотрите, как 70 лет назад выглядел первый жилой массив Киева (фото)Смотрите, как 70 лет назад выглядел первый жилой массив Киева (фото)Смотрите, как 70 лет назад выглядел первый жилой массив Киева (фото)Смотрите, как 70 лет назад выглядел первый жилой массив Киева (фото)Смотрите, как 70 лет назад выглядел первый жилой массив Киева (фото)Смотрите, как 70 лет назад выглядел первый жилой массив Киева (фото)Смотрите, как 70 лет назад выглядел первый жилой массив Киева (фото)Как выглядел Киев 60 лет назад (фото: John William Reps)

Отметим, что на фото не только Соломенский район, но и Голосеевский, где тогда тоже строили хрущевки. На кадрах показан Голосеевский проспект.

Смотрите, как выглядел центр Киева в 60-е годы.

Раньше мы делились редкими фото Киева, сделанными 100 лет назад.

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