Як жили кияни в 1980-х роках: життєві світлини німецького фотографа

У мережі з'явилися світлини з життя Києва у 1980-х роках. На них гості та мешканці міста гуляють сонячними вуличками, купують продукти та чекають на громадський транспорт. Фотографії зробив німецький фотограф Цольнер під час свого приїзду до української столиці.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook -допис Назара Довженка ділиться світлинами тогочасного Києва та розповідає про життя в ті роки.

Яким було життя у 1980-х роках

Період між 1985 і 1991 роками називають "перебудовою". Це загальна назва сукупності політичних і економічних реформ, що проводилися в СРСР.

Крім них, у той час також проводили так звану "антиалкогольну кампанію". Вона стала одним із перших заходів "перебудови".

Людний у Хрещатик у 1980-і роки (фото: facebook.com/Старі фото Києва)

Центральний комітет КПРС вирішив вжити заходи щодо подолання пияцтва та алкоголізму. Передбачалося підвищення роздрібних цін і одночасно різке скорочення виробництва лікеро-горілчаної продукції. Дійшло навіть до вирубки виноградників.

Проте відомо, що заборонений фрукт особливо привабливий, тому по всій країні зріс рівень самогоноваріння, стали поширенішими наркоманія та токсикоманія. А ще державний бюджет не дорахувався близько 67 мільярдів рублів. Враховуючи такі втрати, за рік антиалкогольна кампанія провалилась і була скасована.

Торгівля м'ясними виробами біля Бессарабського ринку (фото: facebook.com/Старі фото Києва)

Період "перебудови" пам'ятає також катастрофу на Чорнобильській АЕС. Вона сталася 26 квітня 1986 року. У результаті тисячі квадратних кілометрів території Білорусі, України та Росії виявилися зараженими, а десятки тисяч людей отримали радіоактивне опромінення, багато хто з них згодом помер від променевої хвороби.

Андріївський узвіз невдовзі після реконструкції (фото: facebook.com/Старі фото Києва)

Цікавою "перебудова" є з ракурсу того, що з'являються перші ознаки демократії. Так, наприклад, впровадження політики гласності. Відповідно до неї припинялися переслідування інакодумців і церкви, зняли цензуру для газет, дозволили заборонені раніше книги (щоправда, здебільшого російських письменників), з'являлися політичні передачі тощо.

Літературно-меморіальний музей Булгакова (фото: facebook.com/Старі фото Києва)

Попри всі ніби то й позитивні зміни політика "перебудови" до початку 1990-х все одно призвела до загострення кризи в усіх сферах життя суспільства, що спричинило ліквідацію влади КПРС і розпад СРСР.