Как выглядит яблоко под микроскопом и кто там живет. Это трудно развидеть

Блогер с ником Micro Zoom Guy показал, что скрывается от нашего глаза на обычном яблоке. Он снял на видео фрукт под микроскопом, как оказалось, на нем есть немало крошечных жучков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым блогер поделился в Instagram .

Как выглядит яблоко под микроскопом

Так, мужчина взял обычное желтое яблоко. Он просмотрел фрукт под микроскопом и показал, сколько микроорганизмов можно на нем найти. Конечно, в обычной жизни такое увидеть трудно, ведь для этого нужно иметь невероятное зрение.

На яблоке можно рассмотреть маленьких жучков и даже гусениц. Все они почти прозрачные и едва заметные. Вероятно, так блогер хотел показать, почему важно мыть фрукты.

Яблоко под микроскопом (скриншоты)

Как на увиденное реагируют люди

Видео с яблоком под микроскопом поразило пользователей. Одни пишут, что увиденное их испугало. Другие же удивляются тому, что для кого-то это стало чем-то новым. В комментариях пользователи пишут: