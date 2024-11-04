Как хранить лук, чтобы он пролежал до весны и не гнил

Лук может долежать даже до весны, не сгнив и не заплесневев. Но при выборе и хранении лука важно соблюдать определенные нюансы и учитывать важные условия.
О том, где и как долго хранить цибулю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Правильно выбрать лук на рынке или в магазине - залог длительного хранения. Луковицы не пролежат долго, если имеют следующие признаки:
Качественный лук обязательно должен иметь кожуру и незначительный, характерный луковый запах. Кроме этого, определить крепкий и здоровый лук для длительного хранения можно по следующим признакам:
Перед тем, как закладывать на хранение лук, выращенный на огороде, луковицы необходимо перебрать, удалив поврежденные вместе с уже отслоенной шелухой. Однако чистить лук от оставленной кожуры не надо - он помогает избежать воздействия воздуха.
Кроме этого, чтобы предотвратить развитие возможных болезней в течение длительного хранения, пользуются народным средством - мелом. Считается, что мел создает щелочную среду, неблагоприятную для многих микроорганизмов.
Мел, в пропорции 100 г материала на 50 кг луковиц измельчают в порошок и распыляют над луковицами.
Как готовить лук к хранению (иллюстративное фото: Freepik)
Подготовленный лук можно хранить несколькими способами. Но чтобы луковицы пролежали как можно дольше, нужно создать благоприятную среду, а именно:
Чем ниже температура, тем дольше сохраняется лук. В то же время холодильник - не самое лучшее место. Ведь при более высокой влажности воздуха лук быстро начинает гнить. Температуру ниже 0 лук тоже не переносит.
В сетках для овощей
Сумки-сетки - простой вариант хранения небольшого количества лука в любом помещении с оптимальными условиями. Сетки имеют несколько важных преимуществ - обеспечивают циркуляцию воздуха и легко подвешиваются, что экономит пространство.
В ящиках в комнате
Невысокая комнатная температура вполне благоприятна для длительного хранения луковиц. Главное - держать лук подальше от источников света и батарей.
Хранить лук можно в комнате при невысокой температуре (иллюстративное фото: Freepik)
При таком способе лук раскладывают по ящикам или корзинам, присыпав шелухой.
На балконе
Лук часто хранится на балконе в ящиках, сетках и даже специальных картонных коробках. Конечно, легче хранить луковицы, если балкон закрыт.
Если температура воздуха стремительно падает, контейнеры с луком необходимо закутать в несколько слоев одеяла, чтобы предотвратить перемерзание и гниение.
В подвале
Подвалы и погреба имеют преимущество из-за низкой температуры помещения и отсутствия солнечного света. Но важно обеспечить требуемый уровень влажности и хорошую вентиляцию.
Кроме этого, перед закладкой лука на хранение подвал непременно обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами.
Можно ли хранить лук в пакетах (иллюстративное фото: Freepik)
А вот хранить лук в полиэтиленовых пакетах не советуют. Плотная пленка предотвращает проветривание, из-за чего со временем образуется конденсат, а лук начинает гнить.
Раньше мы уже писали о том, как долго хранить чеснок.
Кроме этого, рассказывали, как правильно хранить грибы, чтобы не отравиться.
При написании материала использовались следующие источники: сайт Клопотенко, "Яскрава клумба", Shuba.