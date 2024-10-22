Как хранить чеснок, чтобы он пролежал долго: запомните эти советы

Чеснок - популярное луковое растение для приготовления многих мясных блюд и бутербродов. Многие украинцы выращивают чеснок на огороде, делая запасы на зиму. Но если хранить чеснок неправильно, он быстро испортится.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как хранить чеснок, чтобы он пролежал как можно дольше без порчи.

Как правильно хранить чеснок

Для того чтобы луковицы чеснока не испортились, подготовку к хранению следует осуществлять еще на этапе уборки.

Правильно собрать луковицы

Важнейший залог длительного хранения урожая чеснока - вовремя собранные луковицы. Перезревшие луковицы чаще гниют. Определить, созрел ли чеснок, можно по следующим признакам:

листья луковицы пожелтели

стрелка с клубнями прямая

покровные чешуи окрашенные в соответствующий сорту цвет

За 2 недели до уборки чеснок необходимо перестать поливать, в случае дождей накрыв грядку защитной пленкой. Собирая чеснок, необходимо подкапывать луковицы вилами, чтобы облегчить процесс.

Резко вытаскивать чеснок из земли нельзя - это может привести к повреждениям луковиц и быстрой порче.

Подсушить до хранения

Сразу заделывать чеснок на хранение нельзя: сначала луковицы нужно просушить в течение нескольких часов на грядке. Затем чеснок осторожно очищают от земли и переносят на просушку в сухое вентилируемое помещение.

Только после этого следует подрезать стебель чеснока до 5-7 см, а корни - до 0,5 см. Раньше выполнять такую процедуру не советуют - чеснок будет содержать меньше питательных веществ.

Подгнившие и поврежденные луковицы отбраковывают, а остальные откладывают для хранения. Понять, что чеснок просушен, можно по характерному шелесту чешуи.

Условия хранения чеснока на дому

Независимо от выбранного способа хранения, для того чтобы чеснок долго не портился, важно создать оптимальные условия в помещении. А именно:

лучшая температура воздуха для хранения чеснока составляет 15-18 градусов, без резких перепадов

влажность в помещении должна держаться на уровне 70-90%, но для некоторых способов уровень влажности может быть ниже

в помещении для хранения чеснока должна быть хорошая вентиляция

место для хранения чеснока должно быть защищено от солнечного света

чтобы сохранить вкус чеснока и других продуктов, их нужно держать отдельно

не стоит складывать много луковиц в один мешок - это будет препятствовать проветриванию и может привести к гниению.

удалять шелуху не нужно, она хранит чеснок от обветривания

Чеснок следует хранить от других продуктов (иллюстративное фото: Freepik)

Способы длительного хранения чеснока на дому

После того, как невредимый чеснок тщательно просушили, его закладывают на хранение. Существует несколько способов хранения чеснока в соответствии с возможностями и условиями в помещении.

В подвале

Хранить чеснок в подвале или погребе - лучший вариант благодаря оптимальным условиям, необходимому уровню влажности и достаточно низкой температуре.

Но чтобы чеснок не испортился во время хранения, подвал заранее нужно мыть и обрабатывать дезинфицирующими средствами.

В холодильнике

Несмотря на то, что чеснок часто держат при комнатной температуре или на балконе, это не лучшие варианты для длительного хранения. При низкой температуре цибули перемерзают или гниют, при выше рекомендованной - усыхают.

На нижних полках холодильника чеснок будет защищен от воздействия влаги и солнца, а прохлада сохранит его вкус.

В пищевой пленке

Пищевая пленка - менее популярный, однако действенный в некоторых условиях способ хранения чеснока. Такая упаковка сохраняет влагу в луковицах, если в помещении достаточно сухо.

Однако в такой упаковке чеснок сохраняется меньше, поэтому его следует регулярно просматривать.

В сетке

Сетки-мешки или капроновые чулки часто используют для зимнего хранения чеснока. Благодаря свойствам материала, луковицы проветриваются, что предотвращает загнивание. Но подвешивать мешки нужно так, чтобы на них не попадал свет.

В пучках или косах

Этот способ похож на предыдущий, однако ни одна упаковка не используется. Чесноковые луковицы нужно тщательно очистить от лишних чешуек и грязи, стебель при этом не срезают слишком коротко.

После просушки стебля чеснока заплетают в косы или венки и подвешивают к потолку, в темном и проветриваемом помещении.

В коробках или банках

Для хранения чеснока в банках или коробках высушенные луковицы плотно укладывают слоями в посуду. Чтобы продлить срок хранения, в банку также засыпают соль или луковую шелуху.

Банки не закрывают крышкой, чтобы обеспечивать доступ воздуха. Чтобы чеснок не испортили вредители, посуду можно накрыть тканью или марлей.