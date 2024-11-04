Як зберігати цибулю, щоб вона пролежала до весни і не гнила

Як обрати цибулю для тривалого зберігання

Правильно обрати цибулю на ринку або в магазині - запорука тривалого зберігання. Цибулини не пролежать довго, якщо мають наступні ознаки:

вм'ятини або подряпини

пліснява або плями

різкий запах

Якісна цибуля обов'язково повинна мати шкірку та незначний, характерний цибулевий запах. Крім цього, визначити міцну та здорову цибулю для тривалого зберігання можна за такими ознаками:

тверда поверхня цибулі

суха та щільна луска без пошкоджень

Перед тим, як закладати на зберігання цибулю, вирощену на городі, цибулини необхідно перебрати, видаливши пошкоджені разом з вже відшарованим лушпинням. Проте чистити цибулю від залишеної шкірки не треба - вона допомагає уникнути впливу повітря.

Крім цього, щоб запобігти розвитку можливих хвороб протягом тривалого зберігання, користуються народним засобом - крейдою. Вважається, що крейда створює лужне середовище, несприятливе для багатьох мікроорганізмів.

Крейду, в пропорції 100 г матеріалу на 50 кг цибулин подрібнюють в порошок і розпорошують над цибулинами.

Як готувати цибулю до зберігання (ілюстративне фото: Freepik)

Як правильно зберігати цибулю

Підготовлену цибулю можна зберігати декількома способами. Але, щоб цибулини пролежали якомога довше, потрібно створити сприятливе середовище, а саме:

температура зберігання має становити від 0 до 13 градусів

на цибулю не повинно потрапляти сонячне світло - вона почне проростати

оптимальна вологість повітря вологість повітря - 60 - 70%, за вищої цибуля може пліснявіти

в місці зберіганні цибулі має бути гарна циркуляція повітря

не варто зберігати цибулини поруч з буряком, селерою або картоплею - вони виділяють вологу

Чим нижче температура, тим довше зберігатиметься цибуля. Водночас холодильник - не найкраще місце. Адже при вищій вологості повітря цибуля швидко починає гнити. Температуру нижче 0 цибуля також не переносить.

Де зберігати цибулю до весни

В сітках для овочів

Торбинки-сітки - простий варіант зберігання невеликої кількості цибулі в будь-якому приміщенні з оптимальними умовами. Сітки мають декілька важливих переваг - забезпечують циркуляцію повітря та легко підвішуються, що економить простір.

В ящиках в кімнаті

Невисока кімнатна температура цілком сприятлива для тривалого зберігання цибулин. Головне - тримати цибулю подалі від джерел світла та батарей.

Зберігати цибулю можна в кімнаті за невисокої температури (ілюстративне фото: Freepik)

При такому способі цибулю розкладають по ящиках або кошиках, присипавши лушпинням.

На балконі

Цибулю часто зберігається на балконі в ящиках, сітках, та навіть спеціальних картонних коробках. Звісно, легше зберігати цибулини, якщо балкон закритий.

Якщо температура повітря стрімко падає, контейнери з цибулею необхідно закутати в декілька шарів ковдри, щоб запобігти перемерзанню і гниттю.

В підвалі

Підвали та льохи мають перевагу через низьку температуру приміщення та відсутність сонячного світла. Але важливо забезпечити потрібний рівень вологості та хорошу вентиляцію.

Крім цього, перед закладанням цибулі на зберігання, підвал неодмінно оброблюють спеціальними дезінфекційними засобами.

Чи можна зберігати цибулю в пакетах (ілюстративне фото: Freepik)

А от зберігати цибулю в поліетиленових пакетах не рекомендують. Щільна плівка запобігає провітрюванню, через що з часом утворюється конденсат, а цибуля починає гнити.