Как хранить бензин для генератора, чтобы это было безопасно: главные правила

Украинцы начали массово использовать бензиновые генераторы. Чтобы те не представляли угрозы здоровью и жизни человека, нужно строго соблюдать правила безопасности. В частности, не только в использовании устройства, но и при хранении топлива для него.
Как правильно хранить горючее для генератора, рассказываем в материале ниже.
Прежде всего, помните, что горючее должно стоять подальше от генератора. В противном случае может нагреться, а это повышает риски возникновения пожара.
Лучше всего бензин хранить в герметичной таре и в прохладном месте. Поскольку горючему вредят сильные температурные перепады и контакт с воздухом.
Необходимые условия:
Пластиковые канистры подходят только для непродолжительного хранения бензина - максимум в течение 3 месяцев. Если оставить у них горючее надолго, то пластик вступит в химическое взаимодействие с топливом и накопится статический электрозаряд. А эффективность топлива может немного снижаться от перепадов температуры и влажности.
В любом случае нельзя использовать пластиковые бутылки для хранения бензина. Они годятся только для быстрой транспортировки. Оставлять в них горючее дольше, чем на неделю нельзя.
Бензин лучше хранить в металлической канистре. При этом следует проверять, герметично ли закрывается в ней крышка, следить за чистотой тары и не допускать попадания в нее влаги.
В такой канистре бензин можно продержать год, но все же лучше использовать его в течение шести месяцев.
Важно также выбрать правильное место для хранения горючего. Канистру с бензином можно поставить в гараже, темном амбаре, погребе или подвале.
Оставлять в багажнике можно только на короткое время. Очень опасно ставить канистру на балконе, лоджии или где угодно в квартире. Также нельзя ставить канистру вблизи отопительных приборов, даже если они находятся в подвале.
По ГОСТу топливо в герметичной канистре можно хранить до 1 года. Дальше оно по чуть-чуть теряет свои свойства. Однако даже таким можно использовать. К примеру устаревший бензин подходит для газонокосилки и бензопилы. Но таким уж нельзя заправлять автомобиль или современный генератор.
Раньше мы рассказывали, какие генераторы можно устанавливать на балконе, а какие - опасно.
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