Як зберігати пальне для генератора, аби це було безпечно: головні правила

Українці почали масово використовувати бензинові генератори. Аби ті не становили загрози здоров'ю і життю людини, потрібно строго дотримуватись правил безпеки. Зокрема, не лише у користуванні пристроєм, а й при зберіганні пального для нього.
Як правильно зберігати пальне для генератора, розповідаємо у матеріалі нижче.
Перш за все, пам'ятайте, що пальне має стояти подалі від генератора. Інакше може нагрітись, а це підвищує ризики виникнення пожежі.
Найкраще бензин зберігати в герметичній тарі та в прохолодному місці. Оскільки пальному шкодять сильні температурні перепади і контакт із повітрям.
Необхідні умови:
Пластикові каністри підходять лише для нетривалого зберігання бензину - щонайбільше протягом 3 місяців. Якщо залишити у них пальне надовго, то пластик вступить у хімічну взаємодію з паливом і накопичиться статичний електрозаряд. А ефективність палива може по трохи знижуватися від перепадів температури та вологості.
У жодному разі не можна використовувати пластикові пляшки для зберігання бензину. Вони годяться лише для швидкого транспортування. Залишати у них пальне довше, ніж на тиждень не можна.
Бензин найкраще зберігати у металевій каністрі. При цьому варто перевіряти чи у ній герметично закривається кришка, стежити за чистотою тари і не допускати потрапляння в неї вологи.
У такій каністрі бензин можна протримати рік, але все-таки краще використати його протягом шести місяців.
Важливо також вибрати правильне місце для зберігання пального. Каністру з бензином можна поставити у гаражі, темній коморі, погребі чи підвалі.
Залишати у багажнику можна лише на короткий час. Дуже небезпечно ставити каністру на балконі, лоджії чи будь-де у квартирі. Також не можна ставити каністру поблизу опалювальних приладів, навіть, якщо вони у підвалі.
За держстандартами паливо в герметичній каністрі можна зберігати до 1 року. Далі воно по трохи втрачає свої властивості. Проте навіть таким можна використовувати. Наприклад застарілий бензин підходить для газонокосарки і бензопили. Але таким вже не можна заправляти автомобіль чи сучасний генератор.
Раніше ми розповідали, які генератори можна встановлювати на балконі, а які - небезпечно.
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