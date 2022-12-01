UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як зберігати пальне для генератора, аби це було безпечно: головні правила

За яких умов потрібно зберігати бензин (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копитко

Українці почали масово використовувати бензинові генератори. Аби ті не становили загрози здоров'ю і життю людини, потрібно строго дотримуватись правил безпеки. Зокрема, не лише у користуванні пристроєм, а й при зберіганні пального для нього.

Як правильно зберігати пальне для генератора, розповідаємо у матеріалі нижче.

За яких умов має зберігатись бензин

Перш за все, пам'ятайте, що пальне має стояти подалі від генератора. Інакше може нагрітись, а це підвищує ризики виникнення пожежі.

Найкраще бензин зберігати в герметичній тарі та в прохолодному місці. Оскільки пальному шкодять сильні температурні перепади і контакт із повітрям.

Необхідні умови:

  • 15-20 градусів тепла - оптимальна температура для бензину. Але може він зберігатись у межах від "мінус" 10 до "плюс" 30 градусів
  • Повинна бути непрозора тара, на яку не потрапляє сонячне проміння
  • Тара має герметично закриватись

Які тари підходять для пального

Пластикові каністри підходять лише для нетривалого зберігання бензину - щонайбільше протягом 3 місяців. Якщо залишити у них пальне надовго, то пластик вступить у хімічну взаємодію з паливом і накопичиться статичний електрозаряд. А ефективність палива може по трохи знижуватися від перепадів температури та вологості.

У жодному разі не можна використовувати пластикові пляшки для зберігання бензину. Вони годяться лише для швидкого транспортування. Залишати у них пальне довше, ніж на тиждень не можна.
Бензин найкраще зберігати у металевій каністрі. При цьому варто перевіряти чи у ній герметично закривається кришка, стежити за чистотою тари і не допускати потрапляння в неї вологи.

У такій каністрі бензин можна протримати рік, але все-таки краще використати його протягом шести місяців.

Де поставити каністру

Важливо також вибрати правильне місце для зберігання пального. Каністру з бензином можна поставити у гаражі, темній коморі, погребі чи підвалі.

Залишати у багажнику можна лише на короткий час. Дуже небезпечно ставити каністру на балконі, лоджії чи будь-де у квартирі. Також не можна ставити каністру поблизу опалювальних приладів, навіть, якщо вони у підвалі.

Як довго пальне не втрачає своїх властивостей

За держстандартами паливо в герметичній каністрі можна зберігати до 1 року. Далі воно по трохи втрачає свої властивості. Проте навіть таким можна використовувати. Наприклад застарілий бензин підходить для газонокосарки і бензопили. Але таким вже не можна заправляти автомобіль чи сучасний генератор.

Раніше ми розповідали, які генератори можна встановлювати на балконі, а які - небезпечно.

Читайте також про те, який бензин можна використовувати для генератора, а який - точно не варто.

Читайте РБК-Україна в Google News
бензингенераторправила безопасности