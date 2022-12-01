Как хранить бензин для генератора, чтобы это было безопасно: главные правила

Украинцы начали массово использовать бензиновые генераторы. Чтобы те не представляли угрозы здоровью и жизни человека, нужно строго соблюдать правила безопасности. В частности, не только в использовании устройства, но и при хранении топлива для него.

Как правильно хранить горючее для генератора, рассказываем в материале ниже.

При каких условиях хранится бензин

Прежде всего, помните, что горючее должно стоять подальше от генератора. В противном случае может нагреться, а это повышает риски возникновения пожара.

Лучше всего бензин хранить в герметичной таре и в прохладном месте. Поскольку горючему вредят сильные температурные перепады и контакт с воздухом.

Необходимые условия:

15-20 градусов тепла - оптимальная температура для бензина. Но он может сохраняться в пределах от "минус" 10 до "плюс" 30 градусов

Должна быть непрозрачная тара, на которую не попадают солнечные лучи

Тара должна герметично закрываться

Какие тары подходят для горючего

Пластиковые канистры подходят только для непродолжительного хранения бензина - максимум в течение 3 месяцев. Если оставить у них горючее надолго, то пластик вступит в химическое взаимодействие с топливом и накопится статический электрозаряд. А эффективность топлива может немного снижаться от перепадов температуры и влажности.

В любом случае нельзя использовать пластиковые бутылки для хранения бензина. Они годятся только для быстрой транспортировки. Оставлять в них горючее дольше, чем на неделю нельзя.

Бензин лучше хранить в металлической канистре. При этом следует проверять, герметично ли закрывается в ней крышка, следить за чистотой тары и не допускать попадания в нее влаги.

В такой канистре бензин можно продержать год, но все же лучше использовать его в течение шести месяцев.

Где поставить канистру

Важно также выбрать правильное место для хранения горючего. Канистру с бензином можно поставить в гараже, темном амбаре, погребе или подвале.

Оставлять в багажнике можно только на короткое время. Очень опасно ставить канистру на балконе, лоджии или где угодно в квартире. Также нельзя ставить канистру вблизи отопительных приборов, даже если они находятся в подвале.

Как долго горючее не теряет своих свойств

По ГОСТу топливо в герметичной канистре можно хранить до 1 года. Дальше оно по чуть-чуть теряет свои свойства. Однако даже таким можно использовать. К примеру устаревший бензин подходит для газонокосилки и бензопилы. Но таким уж нельзя заправлять автомобиль или современный генератор.