Как сохранить волосы чистыми как можно дольше: следуйте этим простым советам

Почему волосы быстро становятся жирными

Если ваши волосы постоянно жирные, то это может быть связано с избытком кожного сала на коже головы. Сальные железы производят жир, который придает волосам жирный вид.

В результате волосы теряют блеск и становятся тусклыми.

Если вы хотите избавиться от жирных волос, вам нужно изменить свой распорядок и набраться терпения.

Меняйте шампунь каждые 3 месяца

Чтобы хорошо вымыть гриву, нужно пользоваться шампунем в соответствии с типом волос. Также следует выбирать шампунь, содержащий природные активные ингредиенты, которые не будут вредить.

К тому же эксперты советуют менять шампунь каждые 3 месяца. Все потому, что волосы привыкают к средству, поэтому со временем шампунь будет плохо очищать волосы.

Не мойте волосы горячей водой

Высокая температура раскрывает чешуйки волос и ослабляет их. Также желательно избегать мойки холодной водой, которая также может повредить волосы. Следует отдать предпочтение теплой воде.

Не пользуйтесь феном

Выпрямитель или фен воздействуют на кожу головы, которая в результате производит больше кожного сала.

Очистите расческу

Расчески постоянно контактируют с волосами, покрываются пылью и кожным салом. Не забывайте регулярно чистить их. Для этого окуните щетку и все средства для укладки в мыльную воду.