Как сохранить волосы чистыми как можно дольше: следуйте этим простым советам

Частота мытья волос обычно зависит от его длины и типа. Но есть методы, которые, по мнению специалистов, помогут сохранить любые локоны дольше.
Об этом пишет Sante Plus.
Если ваши волосы постоянно жирные, то это может быть связано с избытком кожного сала на коже головы. Сальные железы производят жир, который придает волосам жирный вид.
В результате волосы теряют блеск и становятся тусклыми.
Если вы хотите избавиться от жирных волос, вам нужно изменить свой распорядок и набраться терпения.
Чтобы хорошо вымыть гриву, нужно пользоваться шампунем в соответствии с типом волос. Также следует выбирать шампунь, содержащий природные активные ингредиенты, которые не будут вредить.
К тому же эксперты советуют менять шампунь каждые 3 месяца. Все потому, что волосы привыкают к средству, поэтому со временем шампунь будет плохо очищать волосы.
Высокая температура раскрывает чешуйки волос и ослабляет их. Также желательно избегать мойки холодной водой, которая также может повредить волосы. Следует отдать предпочтение теплой воде.
Выпрямитель или фен воздействуют на кожу головы, которая в результате производит больше кожного сала.
Расчески постоянно контактируют с волосами, покрываются пылью и кожным салом. Не забывайте регулярно чистить их. Для этого окуните щетку и все средства для укладки в мыльную воду.
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