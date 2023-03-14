Як зберегти волосся чистим якомога довше: дотримуйтесь цих простих порад

Чому волосся швидко стає жирним

Якщо ваше волосся постійно жирне, то це може бути пов’язано з надлишком шкірного сала на шкірі голови. Сальні залози виробляють жир, який надає волоссю жирного вигляду.

В результаті волосся втрачає блиск і стає тьмяним.

Якщо ви хочете позбутися жирного волосся, вам потрібно змінити свій розпорядок та набратись терпіння.

Змінюйте шампунь кожні 3 місяці

Щоб добре вимити гриву, потрібно користуватись шампунем відповідно до типу свого волосся. Також варто обирати шампунь, який містить природні активні інгредієнти, які не будуть шкодити.

До того ж експерти радять змінювати шампунь кожні 3 місяці. Все тому, що волосся звикає до засобу, тому з часом шампунь буде погано очищати волосся.

Не мийте волосся гарячою водою

Висока температура розкриває лусочки волосся та послаблює їх. Також бажано уникати миття холодною водою, яка також може пошкодити волосся. Варто віддати перевагу теплій воді.

Не користуйтесь феном

Випрямляч або фен впливають на шкіру голови, яка в результаті виробляє більше шкірного сала.

Очистіть гребінець

Гребінці постійно контактують з волоссям, покриваються пилом і шкірним салом. Не забувайте регулярно чистити їх. Для цього занурте щітку і всі засоби для укладання в мильну воду.